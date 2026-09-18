Термос Biostal NG-600-1 600 мл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%1 610 руб. 2 372 руб.
В наличии
Код товара: 280085
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 610 руб. -32%
2 372 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.6
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х11
Вес, г.
670
Описание товара Термос Biostal NG-600-1 600 мл
Универсальный пищевой термос NG-600-1 ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы этой просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластмасса, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 530 руб. 2 448 руб.383 руб. в СплитТермос Biostal NG-500-1
-
В наличииЦена 1 560 руб. 2 426 руб.390 руб. в СплитТермос Biostal NB-750C-O
-
В наличииЦена 1 560 руб. 2 531 руб.390 руб. в СплитТермос Biostal-Спорт NBP-750 с кнопкой 0,75 л
-
В наличииЦена 1 570 руб. 2 527 руб.393 руб. в СплитТермос Biostal NTD-500G 500 мл
-
В наличииЦена 1 570 руб. 2 470 руб.393 руб. в СплитТермос Biostal NTD-500W 500 мл
-
В наличииЦена 1 570 руб. 2 614 руб.393 руб. в СплитТермос для еды Biostal Crosstown NTD-500B 0,5 л синий
-
В наличииЦена 1 580 руб. 3 439 руб.395 руб. в СплитТермос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (1,5 литр...
-
В наличииЦена 1 590 руб. 2 466 руб.398 руб. в СплитТермос Biostal NB-1000-2 1 л
-
В наличииЦена 1 600 руб. 2 312 руб.400 руб. в СплитТермос Biostal-Охота NYP-500-P 0,5 л
-
В наличииЦена 1 600 руб. 2 531 руб.400 руб. в СплитТермос Biostal NB-750V 750 мл
-
В наличииЦена 1 600 руб. 2 442 руб.400 руб. в СплитТермос Biostal NB-750K2 0,75 л стальной
-
В наличииЦена 1 600 руб. 2 518 руб.400 руб. в СплитТермос Biostal NB-750N 0,75 л фиолетовый
Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.6
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
16
Страна производитель
Китай
Универсальный пищевой термос NG-600-1 ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы этой просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластмасса, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NG-600-1 600 мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термос Biostal NG-600-1 600 мл