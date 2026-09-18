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Термос Biostal NG-600-1 600 мл купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NG-600-1 600 мл

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Термос Biostal NG-600-1 600 мл - фото 1
Термос Biostal NG-600-1 600 мл - фото 2
Термос Biostal NG-600-1 600 мл - фото 3
Термос Biostal NG-600-1 600 мл - фото 4
Термос Biostal NG-600-1 600 мл - фото 5
Термос Biostal NG-600-1 600 мл - фото 6
Термос Biostal NG-600-1 600 мл - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NG-600-1 600 мл - фото 1
  • Термос Biostal NG-600-1 600 мл - фото 2
  • Термос Biostal NG-600-1 600 мл - фото 3
  • Термос Biostal NG-600-1 600 мл - фото 4
  • Термос Biostal NG-600-1 600 мл - фото 5
  • Термос Biostal NG-600-1 600 мл - фото 6
  • Термос Biostal NG-600-1 600 мл - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
1 610 руб.  2 372 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280085
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NG-600-1 600 мл
1 610 руб. -32%
2 372 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.6
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х11
Вес, г.
670

Описание товара Термос Biostal NG-600-1 600 мл

Универсальный пищевой термос NG-600-1 ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы этой просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластмасса, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло.

Отзывы о товаре Термос Biostal NG-600-1 600 мл




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.6
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
16
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный пищевой термос NG-600-1 ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы этой просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластмасса, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NG-600-1 600 мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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