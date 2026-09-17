Термос Biostal NB-750C-O
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Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%1 560 руб. 2 426 руб.
В наличии
Код товара: 50756
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 560 руб. -36%
2 426 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
сталь
Материал корпуса
сталь
Объем, л
0.75
Особенности
кнопка-клапан, крышка-чашка
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
28/36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х9х9
Вес, г.
600
Описание товара Термос Biostal NB-750C-O
Термос с узким горлом NB-750C ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.). Корпус термоса, прокрыт слоем износостойкого цветного лака.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
сталь
Материал корпуса
сталь
Объем, л
0.75
Особенности
кнопка-клапан, крышка-чашка
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
28/36
Страна производитель
Китай
Термос с узким горлом NB-750C ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.). Корпус термоса, прокрыт слоем износостойкого цветного лака.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NB-750C-O - купить по цене 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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