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Термос Biostal-Охота NBP-1200B 1,2 л купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal-Охота NBP-1200B 1,2 л

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Термос Biostal-Охота NBP-1200B 1,2 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 060 руб.  3 044 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 104693
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal-Охота NBP-1200B 1,2 л
2 060 руб. -32%
3 044 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Объем, л
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х10
Вес, г.
790

Описание товара Термос Biostal-Охота NBP-1200B 1,2 л

объем - 1200 мл., материал - нержавеющая сталь

Отзывы о товаре Термос Biostal-Охота NBP-1200B 1,2 л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Объем, л
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
объем - 1200 мл., материал - нержавеющая сталь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal-Охота NBP-1200B 1,2 л - стоимость товара 2060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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