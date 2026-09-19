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Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки купить с доставкой в Москве
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Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки

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Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки - фото 1
Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки - фото 2
Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки - фото 3
Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки - фото 4
Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Платформа поворотная
  • Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки - фото 1
  • Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки - фото 2
  • Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки - фото 3
  • Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки - фото 4
  • Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494764
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Платформа поворотная
Высота платформы
4.5
Диаметр платформы
20
Максимальная нагрузка
2
Материал каркаса
ABS-пластик
Фотофоны
розовый, желтый, голубой матовый, черный, белый матовый/глянец
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х6
Вес, г.
300

Описание товара Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки

Видеообзор на Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки

Видеообзор Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки
 

Отзывы о товаре Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Платформа поворотная
Высота платформы
4.5
Диаметр платформы
20
Максимальная нагрузка
2
Материал каркаса
ABS-пластик
Фотофоны
розовый, желтый, голубой матовый, черный, белый матовый/глянец
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки

Видеообзор Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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