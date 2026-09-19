Стол для предметной съемки Manfrotto 320 белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотостол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
139 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384717
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотостол
Высота спинки
87 см
Материал каркаса
металл
Рабочая высота стола
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.28х0.27
Вес, кг.
14.4
Описание товара Стол для предметной съемки Manfrotto 320 белый
Белая полупрозрачная плексигласовая панель. Легко собирается из складывается без необходимости инструментов. Размер плексигласовой панели: 150х78 см. Панель крепится с помощью монтажной ленты (в комплекте). Полезен для предметной съемки мелких объектов
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Бренд
Тип товара
Фотостол
Высота спинки
87 см
Материал каркаса
металл
Рабочая высота стола
70
Страна производитель
Китай
Белая полупрозрачная плексигласовая панель. Легко собирается из складывается без необходимости инструментов. Размер плексигласовой панели: 150х78 см. Панель крепится с помощью монтажной ленты (в комплекте). Полезен для предметной съемки мелких объектов
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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