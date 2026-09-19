Рама для предметного стола Manfrotto 220PSL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рама для предметного стола
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384714
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рама для предметного стола
Максимальная нагрузка
15
Рабочая высота стола
83
Ширина стола
200х122 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х80х10
Вес, кг.
13.5
Описание товара Рама для предметного стола Manfrotto 220PSL
Стол для предметной съемки - каркас для панели 200х122 см, расстояние от пола до рабочей поверхности 83 см, высота с поднятой задней стенкой 193 см. Наклон задней части стола регулируется.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рама для предметного стола
Максимальная нагрузка
15
Рабочая высота стола
83
Ширина стола
200х122 см
Страна производитель
Китай
Стол для предметной съемки - каркас для панели 200х122 см, расстояние от пола до рабочей поверхности 83 см, высота с поднятой задней стенкой 193 см. Наклон задней части стола регулируется.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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