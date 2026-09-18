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Стол Falcon Eyes ST-0303 для предметной съемки купить с доставкой в Москве
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Стол Falcon Eyes ST-0303 для предметной съемки

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Стол Falcon Eyes ST-0303 для предметной съемки - фото 1
Стол Falcon Eyes ST-0303 для предметной съемки - фото 2
Стол Falcon Eyes ST-0303 для предметной съемки - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотостол
  • Стол Falcon Eyes ST-0303 для предметной съемки - фото 1
  • Стол Falcon Eyes ST-0303 для предметной съемки - фото 2
  • Стол Falcon Eyes ST-0303 для предметной съемки - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 263934
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотостол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х31х3
Вес, г.
700

Описание товара Стол Falcon Eyes ST-0303 для предметной съемки

Стол Falcon Eyes ST-0303 для предметной съёмки с прочными глянцевыми акриловыми белым и чёрным полотнами. Предназначен для художественной (в том числе и макро-) съёмки ювелирных изделий, часов, очков и других изделий с реальными размерами около 10?10 см. Осветительные приборы с клипсами можно крепить прямо к кромке полотна. Белое полупрозрачное полотно используется для получения бестеневых изображений предметов, а чёрное полотно для получения кадров с эффектным отражением снимаемого объекта в плоскости полотна.

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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотостол
Страна производитель
Китай
Описание
Стол Falcon Eyes ST-0303 для предметной съёмки с прочными глянцевыми акриловыми белым и чёрным полотнами. Предназначен для художественной (в том числе и макро-) съёмки ювелирных изделий, часов, очков и других изделий с реальными размерами около 10?10 см. Осветительные приборы с клипсами можно крепить прямо к кромке полотна. Белое полупрозрачное полотно используется для получения бестеневых изображений предметов, а чёрное полотно для получения кадров с эффектным отражением снимаемого объекта в плоскости полотна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол Falcon Eyes ST-0303 для предметной съемки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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