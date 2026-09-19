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Панель для предметного стола Manfrotto 320PX купить с доставкой в Москве
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Панель для предметного стола Manfrotto 320PX

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Панель для предметного стола Manfrotto 320PX - фото 1
Панель для предметного стола Manfrotto 320PX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Панель для фотостола
  • Панель для предметного стола Manfrotto 320PX - фото 1
  • Панель для предметного стола Manfrotto 320PX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384718
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Панель для фотостола
Ширина стола
150х78 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х65х6
Вес, кг.
3.6

Описание товара Панель для предметного стола Manfrotto 320PX

Белая прозрачная плексигласовая панель для контрового или фронтального освещения. Размер панели: 150х78 см.

Отзывы о товаре Панель для предметного стола Manfrotto 320PX




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Панель для фотостола
Ширина стола
150х78 см
Страна производитель
Китай
Описание
Белая прозрачная плексигласовая панель для контрового или фронтального освещения. Размер панели: 150х78 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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