Рама для предметного стола Manfrotto 220PSLB черная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рама для фотстола
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
137 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384715
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рама для фотстола
Высота спинки
110 см
Максимальная нагрузка
15
Материал каркаса
алюминий
Рабочая высота стола
83
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х80х10
Вес, кг.
13.5
Описание товара Рама для предметного стола Manfrotto 220PSLB черная
Алюминивая рама стола для предметной съемки без плексигласового полупрозрачного покрытия. Состоит из секций с зажимами.
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Бренд
Тип товара
Рама для фотстола
Высота спинки
110 см
Максимальная нагрузка
15
Материал каркаса
алюминий
Рабочая высота стола
83
Страна производитель
Китай
Алюминивая рама стола для предметной съемки без плексигласового полупрозрачного покрытия. Состоит из секций с зажимами.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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