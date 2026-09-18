Вкладыш к предметному столу Микромед И, МЕТ
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Характеристики
Тип товара
Вкладыш к предметному столу
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314372
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вкладыш к предметному столу
Размер полотна
12.8x8.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х1
Вес, г.
200
Описание товара Вкладыш к предметному столу Микромед И, МЕТ
Набор из трех вставок под различную посуду и различные объекты: прямоугольная вставка 128x86 мм с отверстием диаметром 48 мм под посуду диаметром 54 мм и лункой под препарат 76х26 мм, прямоугольная вставка 128x86 мм с лункой под вкладыш 80x55 мм и отверстием диаметром 58 мм под посуду диаметром 64 мм, прямоугольный вкладыш 80x55 мм с отверстием диаметром 30 мм под посуду диаметром 38 мм. Используется с инвертированными микроскопами Микромед МЕТ и Микромед И. Совместимость - микроскопы Микромед МЕТ и Микромед И.
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Бренд
Тип товара
Вкладыш к предметному столу
Размер полотна
12.8x8.6 см
Страна производитель
Китай
Набор из трех вставок под различную посуду и различные объекты: прямоугольная вставка 128x86 мм с отверстием диаметром 48 мм под посуду диаметром 54 мм и лункой под препарат 76х26 мм, прямоугольная вставка 128x86 мм с лункой под вкладыш 80x55 мм и отверстием диаметром 58 мм под посуду диаметром 64 мм, прямоугольный вкладыш 80x55 мм с отверстием диаметром 30 мм под посуду диаметром 38 мм. Используется с инвертированными микроскопами Микромед МЕТ и Микромед И. Совместимость - микроскопы Микромед МЕТ и Микромед И.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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