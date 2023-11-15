Top.Mail.Ru
Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 1
Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 2
Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 3
Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 4
Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 5
Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 6
Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 7
Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 8
Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 9
Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Rather Ripped
Жанр
Indie Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 4
  • Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 5
  • Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 6
  • Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 7
  • Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 8
  • Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 9
  • Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 423300
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sonic Youth
filter_none Товар входит в коллекцию Sonic Youth

Коллекция Sonic Youth


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602547491831]
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Rather Ripped
Жанр
Indie Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка

Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка

15.11.2023
Михаил

Достоинства:
Культовый и редкий альбом.
Качество достойное.

Недостатки:
нет



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602547491831]
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Rather Ripped
Жанр
Indie Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
15.11.2023
Михаил

Достоинства:
Культовый и редкий альбом.
Качество достойное.

Недостатки:
нет


Sonic Youth - Rather Ripped (0602547491831) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...