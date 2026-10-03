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Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка

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Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 1
Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 2
Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 3
Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 4
Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 5
Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 6
Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 7
Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 8
Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 9
Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 10
Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 11
Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 12
Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 13
Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Washing Machine
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 4
  • Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 5
  • Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 6
  • Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 7
  • Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 8
  • Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 9
  • Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 10
  • Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 11
  • Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 12
  • Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 13
  • Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403120
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sonic Youth
filter_none Товар входит в коллекцию Sonic Youth

Коллекция Sonic Youth


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547431073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Washing Machine
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Becuz, Junkies Promise, Saucer-Like, Washing Machine, Unwind, Little Trouble Girl, No Queen Blues, Panty Lies, Becuz Coda, Skip Tracer, The Diamond Sea
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка

Track List

A1Becuz4:42
A2Junkie's Promise4:02
A3Saucer-Like4:25
B1Washing Machine9:33
B2Unwind6:03
B3Little Trouble Girl4:28
C1No Queen Blues4:33
C2Panty Lies4:15
C3Becuz Coda2:49
C4Skip Tracer3:48
DThe Diamond Sea19:36

Отзывы о товаре Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547431073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Washing Machine
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Becuz, Junkies Promise, Saucer-Like, Washing Machine, Unwind, Little Trouble Girl, No Queen Blues, Panty Lies, Becuz Coda, Skip Tracer, The Diamond Sea
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Becuz4:42
A2Junkie's Promise4:02
A3Saucer-Like4:25
B1Washing Machine9:33
B2Unwind6:03
B3Little Trouble Girl4:28
C1No Queen Blues4:33
C2Panty Lies4:15
C3Becuz Coda2:49
C4Skip Tracer3:48
DThe Diamond Sea19:36
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonic Youth - Washing Machine (0602547431073) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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