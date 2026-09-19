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Корпус Powerman EL555 (6141876) Black PM-300ATX купить с доставкой в Москве
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Корпус Powerman EL555 (6141876) Black PM-300ATX

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Корпус Powerman EL555 (6141876) Black PM-300ATX - фото 1
Корпус Powerman EL555 (6141876) Black PM-300ATX - фото 2
Корпус Powerman EL555 (6141876) Black PM-300ATX - фото 3
Корпус Powerman EL555 (6141876) Black PM-300ATX - фото 4
Корпус Powerman EL555 (6141876) Black PM-300ATX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Powerman EL555 (6141876) Black PM-300ATX - фото 1
  • Корпус Powerman EL555 (6141876) Black PM-300ATX - фото 2
  • Корпус Powerman EL555 (6141876) Black PM-300ATX - фото 3
  • Корпус Powerman EL555 (6141876) Black PM-300ATX - фото 4
  • Корпус Powerman EL555 (6141876) Black PM-300ATX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 410520
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпуса
Размеры в упаковке, см
48х41х18
Вес, кг.
4.46

Описание товара Корпус Powerman EL555 (6141876) Black PM-300ATX

Slim-Desktop металлический корпус с 4 слотами расширения. Блок питания в комплект не входит, место для него предназначено сверху.

Отзывы о товаре Корпус Powerman EL555 (6141876) Black PM-300ATX




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпуса
Описание
Slim-Desktop металлический корпус с 4 слотами расширения. Блок питания в комплект не входит, место для него предназначено сверху.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Powerman EL555 (6141876) Black PM-300ATX - стоимость товара 4360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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