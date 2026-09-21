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Корпус Montech X3 Mesh черный (X3 MESH BL) купить с доставкой в Москве
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Корпус Montech X3 Mesh черный (X3 MESH BL)

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Корпус Montech X3 Mesh черный (X3 MESH BL) - фото 2
Корпус Montech X3 Mesh черный (X3 MESH BL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Montech X3 Mesh черный (X3 MESH BL) - фото 1
  • Корпус Montech X3 Mesh черный (X3 MESH BL) - фото 2
  • Корпус Montech X3 Mesh черный (X3 MESH BL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714942
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210?480?370 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
на передней панели: 2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х27
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Montech X3 Mesh черный (X3 MESH BL)

Корпус MONTECH X3 MESH типоразмера Mid-Tower выполнен в классической черной расцветке, но при этом он дополнен многоцветной подсветкой, поэтому смотрится очень креативно для игровой модели. Пластик, сталь и стекло стали его основой, чтобы обеспечить устройству прочность. Фронтальная панель выполнена из металлической сетки для того, чтобы обеспечить воздухоотведение от нагретых при работе компонентов. Этому же способствуют 6 встроенных вентиляторов. Петли корпуса MONTECH X3 MESH открываются как дверцы для того, чтобы обеспечить простоту обслуживания внутренних компонентов.

Отзывы о товаре Корпус Montech X3 Mesh черный (X3 MESH BL)




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Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210?480?370 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
на передней панели: 2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MONTECH X3 MESH типоразмера Mid-Tower выполнен в классической черной расцветке, но при этом он дополнен многоцветной подсветкой, поэтому смотрится очень креативно для игровой модели. Пластик, сталь и стекло стали его основой, чтобы обеспечить устройству прочность. Фронтальная панель выполнена из металлической сетки для того, чтобы обеспечить воздухоотведение от нагретых при работе компонентов. Этому же способствуют 6 встроенных вентиляторов. Петли корпуса MONTECH X3 MESH открываются как дверцы для того, чтобы обеспечить простоту обслуживания внутренних компонентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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