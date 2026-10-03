OST, Chernobyl (Hildur Gudnadottir) (0028948372256) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 402731
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4 660 руб.
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Коллекция OST
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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon Intl
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST, Chernobyl (Hildur Gudnadottir) (0028948372256) виниловая пластинка
Track List
|Hildur Gu?nad?ttir – The Door
|2:40
|Hildur Gu?nad?ttir – Bridge Of Death
|4:30
|Hildur Gu?nad?ttir – Turbine Hall
|1:34
|Homin Lviv Municipal Choir – Vichnaya Pamyat
|3:55
|Hildur Gu?nad?ttir – Pump Room
|3:25
|Hildur Gu?nad?ttir – Clean Up
|1:40
|Hildur Gu?nad?ttir – Dealing With Destruction
|1:25
|Hildur Gu?nad?ttir – Waiting For The Engineer
|1:11
|Hildur Gu?nad?ttir – Gallery
|1:59
|Hildur Gu?nad?ttir – 12 Hours Before
|2:21
|Hildur Gu?nad?ttir – Corridors
|3:15
|Hildur Gu?nad?ttir – L??ur (Chernobyl Version)
|2:52
|Hildur Gu?nad?ttir – Evacuation
|4:45
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Бренд
Deutsche Grammophon Intl
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|Hildur Gu?nad?ttir – The Door
|2:40
|Hildur Gu?nad?ttir – Bridge Of Death
|4:30
|Hildur Gu?nad?ttir – Turbine Hall
|1:34
|Homin Lviv Municipal Choir – Vichnaya Pamyat
|3:55
|Hildur Gu?nad?ttir – Pump Room
|3:25
|Hildur Gu?nad?ttir – Clean Up
|1:40
|Hildur Gu?nad?ttir – Dealing With Destruction
|1:25
|Hildur Gu?nad?ttir – Waiting For The Engineer
|1:11
|Hildur Gu?nad?ttir – Gallery
|1:59
|Hildur Gu?nad?ttir – 12 Hours Before
|2:21
|Hildur Gu?nad?ttir – Corridors
|3:15
|Hildur Gu?nad?ttir – L??ur (Chernobyl Version)
|2:52
|Hildur Gu?nad?ttir – Evacuation
|4:45
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST, Chernobyl (Hildur Gudnadottir) (0028948372256) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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