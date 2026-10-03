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Andre Previn - Tchaikovsky: Swan Lake (0190295892203) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Andre Previn - Tchaikovsky: Swan Lake (0190295892203) виниловая пластинка

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Andre Previn - Tchaikovsky: Swan Lake (0190295892203) виниловая пластинка - фото 1
Andre Previn - Tchaikovsky: Swan Lake (0190295892203) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Andre Previn / London Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: SWAN LAKE
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andre Previn - Tchaikovsky: Swan Lake (0190295892203) виниловая пластинка - фото 1
  • Andre Previn - Tchaikovsky: Swan Lake (0190295892203) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165942
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Andre Previn - Tchaikovsky: Swan Lake (0190295892203) виниловая пластинка
4 430 руб.
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Коллекция PREVIN, ANDRE / LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
filter_none Товар входит в коллекцию PREVIN, ANDRE / LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

Коллекция PREVIN, ANDRE / LONDON SYMPHONY ORCHESTRA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295892203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Andre Previn / London Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: SWAN LAKE
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Op. 20: Introduction, Op. 20, Act 1: No. 1 Allegro giusto, Op. 20, Act 1: No. 2 Valse in A-Flat Major (Tempo di valse), Op. 20, Act 1: No. 3 Entrance of Pages (Allegro moderato), Op. 20, Act 1: No. 6 Pas d'action (Andantino quasi moderato - Allegro), Op. 20, Act 1: No. 7 Sujet, Op. 20, Act 1: No. 8 Danse des coupes (Tempo di Polacca), Op. 20, Act 1: No. 4 Pas de trois - IV. Moderato, Op. 20, Act 1: No. 4 Pas de trois - V. Allegro, Op. 20, Act 1: No. 4 Pas de trois - VI. Coda (Allegro vivace), Op
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andre Previn - Tchaikovsky: Swan Lake (0190295892203) виниловая пластинка

Track List

Act One

Introduction (Moderato assai)

A1Scene (Allegro giusto)
A2Valse (Tempo di valse)
A3No.3 Scene (Allegro moderato)
Pas de trois
A4.1Intrada (Allegro)
A4.2Andante sostenuto
A4.3Allegro semplice - Presto
A4.4Moderato
A4.5Allegro
A4.6Coda (Allegro vivace)
Pas de deux
B1.1Tempo di valse
B1.2Andante - Allegro - Molto piu mosso
B1.3Tempo di valse
B1.4Coda (Allegro molto vivace)
B2Pas d'action (Andantino quasi moderato - Allegro)
B3Sujet
B4Danse des coupes (Tempo di polacca)
B5Finale (Andante)

Act Two

C1Scene (Moderato)
C2Scene (Allegro moderato - Allegro vivo)
C3Scene (Allegro)
Danse des cygnes
C4.1Tempo di valse
C4.2Moderato assai - Molto piu mosso
C4.3Tempo di valse
C4.4Danse de petits cygnes (Allegro moderato)
C4.5Andante - Andante non troppo - Allegro
C4.6Tempo di valse
C4.7Coda (Allegro vivace)
D1Scene (Moderato)

Act Three

D2Scene (Allegro giusto)
D3Danse du Corps de Ballet et des Nains (Moderator assai - Allegro vivo)
D4Scene : Entree des invites et Valse (Allegro - Tempo di valse)
D5Scene (Allegro - Allegro giusto)
Pas de six
D6.1Intrada
D6.2Variation I (Allegro)
D6.3Variation II (Andante con mosso)
E1.1Variation III (Moderato)
E1.2Variation IV (Allegro)
E1.3Variation V (Moderato - Allegro semplice)
E1.4Coda (Allegro molto)
Appendice I: Pas de deux
E2.1Introduction (Moderato - Andante)
E2.2Variation I (Allegro moderato)
E2.3Variation II (Allegro)
E2.4Coda (Allegro molto vivace)
E3Danse hongroise: Czardas (Moderato assai - Allegro moderato - Vivace)
E4Appendice II: Danse russe (Cadenza - Andante semplice - Allegro vivo)
E5Danse espagnole (Allegro non trop: tempo di Bolero)
E6Danse napolitaine (Allegro moderator)
F1Mazurka
F2Scene (Allegro - Valse - Allegro vivo)

Act Four

F3Entr'acte (Moderato)
F4Scene (Allegro non troppo)
F5Danse des petits cygnes (Moderato)
F6Scene (Allegro agitato - Allegro vivace)
F7Finale (Andante - Allegro agitato - Alla breve - Moderato e maestoso)

Отзывы о товаре Andre Previn - Tchaikovsky: Swan Lake (0190295892203) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295892203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Andre Previn / London Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: SWAN LAKE
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Op. 20: Introduction, Op. 20, Act 1: No. 1 Allegro giusto, Op. 20, Act 1: No. 2 Valse in A-Flat Major (Tempo di valse), Op. 20, Act 1: No. 3 Entrance of Pages (Allegro moderato), Op. 20, Act 1: No. 6 Pas d'action (Andantino quasi moderato - Allegro), Op. 20, Act 1: No. 7 Sujet, Op. 20, Act 1: No. 8 Danse des coupes (Tempo di Polacca), Op. 20, Act 1: No. 4 Pas de trois - IV. Moderato, Op. 20, Act 1: No. 4 Pas de trois - V. Allegro, Op. 20, Act 1: No. 4 Pas de trois - VI. Coda (Allegro vivace), Op
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

Act One

Introduction (Moderato assai)

A1Scene (Allegro giusto)
A2Valse (Tempo di valse)
A3No.3 Scene (Allegro moderato)
Pas de trois
A4.1Intrada (Allegro)
A4.2Andante sostenuto
A4.3Allegro semplice - Presto
A4.4Moderato
A4.5Allegro
A4.6Coda (Allegro vivace)
Pas de deux
B1.1Tempo di valse
B1.2Andante - Allegro - Molto piu mosso
B1.3Tempo di valse
B1.4Coda (Allegro molto vivace)
B2Pas d'action (Andantino quasi moderato - Allegro)
B3Sujet
B4Danse des coupes (Tempo di polacca)
B5Finale (Andante)

Act Two

C1Scene (Moderato)
C2Scene (Allegro moderato - Allegro vivo)
C3Scene (Allegro)
Danse des cygnes
C4.1Tempo di valse
C4.2Moderato assai - Molto piu mosso
C4.3Tempo di valse
C4.4Danse de petits cygnes (Allegro moderato)
C4.5Andante - Andante non troppo - Allegro
C4.6Tempo di valse
C4.7Coda (Allegro vivace)
D1Scene (Moderato)

Act Three

D2Scene (Allegro giusto)
D3Danse du Corps de Ballet et des Nains (Moderator assai - Allegro vivo)
D4Scene : Entree des invites et Valse (Allegro - Tempo di valse)
D5Scene (Allegro - Allegro giusto)
Pas de six
D6.1Intrada
D6.2Variation I (Allegro)
D6.3Variation II (Andante con mosso)
E1.1Variation III (Moderato)
E1.2Variation IV (Allegro)
E1.3Variation V (Moderato - Allegro semplice)
E1.4Coda (Allegro molto)
Appendice I: Pas de deux
E2.1Introduction (Moderato - Andante)
E2.2Variation I (Allegro moderato)
E2.3Variation II (Allegro)
E2.4Coda (Allegro molto vivace)
E3Danse hongroise: Czardas (Moderato assai - Allegro moderato - Vivace)
E4Appendice II: Danse russe (Cadenza - Andante semplice - Allegro vivo)
E5Danse espagnole (Allegro non trop: tempo di Bolero)
E6Danse napolitaine (Allegro moderator)
F1Mazurka
F2Scene (Allegro - Valse - Allegro vivo)

Act Four

F3Entr'acte (Moderato)
F4Scene (Allegro non troppo)
F5Danse des petits cygnes (Moderato)
F6Scene (Allegro agitato - Allegro vivace)
F7Finale (Andante - Allegro agitato - Alla breve - Moderato e maestoso)
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Отзывы


Andre Previn - Tchaikovsky: Swan Lake (0190295892203) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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