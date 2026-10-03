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Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка

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Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 3
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 4
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 5
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 6
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 7
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 8
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 9
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 10
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 11
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 12
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 13
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 14
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 15
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 16
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 17
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 18
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 19
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 20
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 21
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Stormwatch
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 3
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 4
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 5
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 6
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 7
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 8
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 9
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 10
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 11
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 12
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 13
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 14
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 15
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 16
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 17
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 18
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 19
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 20
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 21
  • Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387719
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JETHRO TULL
filter_none Товар входит в коллекцию JETHRO TULL

Коллекция JETHRO TULL


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295400873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Stormwatch
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
North Sea Oil, Orion, Home, Dark Ages, Warm Sporran, Somethings On The Move, Old Ghosts, Dun Ringill, Flying Dutchman, Elegy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка

Track List

A1North Sea Oil3:11
A2Orion4:00
A3Home2:46
A4Dark Ages9:12
A5Warm Sporran3:58
B1Something's On The Move4:30
B2Old Ghosts4:24
B3Dun Ringill2:42
B4Flying Dutchman7:43
B5Elegy3:34



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295400873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Stormwatch
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
North Sea Oil, Orion, Home, Dark Ages, Warm Sporran, Somethings On The Move, Old Ghosts, Dun Ringill, Flying Dutchman, Elegy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1North Sea Oil3:11
A2Orion4:00
A3Home2:46
A4Dark Ages9:12
A5Warm Sporran3:58
B1Something's On The Move4:30
B2Old Ghosts4:24
B3Dun Ringill2:42
B4Flying Dutchman7:43
B5Elegy3:34


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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