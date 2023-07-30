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Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 1
Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 2
Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 3
Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 4
Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 5
Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 6
Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 7
Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 8
Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 9
Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 10
Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 11
Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 12
Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.2019
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
NO.6 COLLABORATIONS PROJECT
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 1
  • Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 2
  • Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 3
  • Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 4
  • Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 5
  • Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 6
  • Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 7
  • Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 8
  • Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 9
  • Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 10
  • Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 11
  • Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 12
  • Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388103
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SHEERAN, ED
filter_none Товар входит в коллекцию SHEERAN, ED

Коллекция SHEERAN, ED


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.2019
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
NO.6 COLLABORATIONS PROJECT
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка

Track List

A1Beautiful People
A2South Of The Border
A3Cross Me
A4Take Me Back To London
B1Best Part Of Me
B2I Don't Care
B3Antisocial
B4Remember The Name
C1Feels
C2Put It All On Me
C3Nothing On You
C4I Don't Want Your Money
D11000 Nights
D2Way To Break My Heart
D3Blow

Отзывы о товаре Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка

30.07.2023
Михаил

Достоинства:
Альбом наикрутейший. Звук бомба. Очень необычный альбом для Широна. Надо брать)

Недостатки:
Нет
08.05.2021
Василий

Достоинства:
Быстрая доставка, цена

Комментарий:
Заказывал доставку в пункт самовывоза.
Перед оплатой проверил состояние конверта. Привезли аккуратно, конверт в идеальном состоянии. Оплатил уже после осмотра. Цена чуть ниже рынка, буду заказывать ещё!



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.2019
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
NO.6 COLLABORATIONS PROJECT
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1Beautiful People
A2South Of The Border
A3Cross Me
A4Take Me Back To London
B1Best Part Of Me
B2I Don't Care
B3Antisocial
B4Remember The Name
C1Feels
C2Put It All On Me
C3Nothing On You
C4I Don't Want Your Money
D11000 Nights
D2Way To Break My Heart
D3Blow
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.07.2023
Михаил

Достоинства:
Альбом наикрутейший. Звук бомба. Очень необычный альбом для Широна. Надо брать)

Недостатки:
Нет
08.05.2021
Василий

Достоинства:
Быстрая доставка, цена

Комментарий:
Заказывал доставку в пункт самовывоза.
Перед оплатой проверил состояние конверта. Привезли аккуратно, конверт в идеальном состоянии. Оплатил уже после осмотра. Цена чуть ниже рынка, буду заказывать ещё!


Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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