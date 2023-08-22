Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
VIRTUAL XI
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 142608
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4 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295851996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
VIRTUAL XI
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Futureal
|3:00
|A2
|The Angel And The Gambler
|9:51
|B1
|Lightning Strikes Twice
|4:49
|B2
|The Clansman
|9:06
|C1
|When Two Worlds Collide
|6:13
|C2
|The Educated Fool
|6:46
|D1
|Don't Look To The Eyes Of A Stranger
|8:11
|D2
|Como Estais Amigos
|5:26
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Теги товара: Iron Maiden
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295851996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
VIRTUAL XI
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Futureal
|3:00
|A2
|The Angel And The Gambler
|9:51
|B1
|Lightning Strikes Twice
|4:49
|B2
|The Clansman
|9:06
|C1
|When Two Worlds Collide
|6:13
|C2
|The Educated Fool
|6:46
|D1
|Don't Look To The Eyes Of A Stranger
|8:11
|D2
|Como Estais Amigos
|5:26
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden
Достоинства:
Комментарий:
Один из самых непонятых альбомов Iron Maiden. После выхода Senjutsu, когда оголились его корни, интерес к двум альбомам эпохи Блейза Бэйли значительно возрос. Их распробовали, расслушали, разгадали. Virtual XI не исключение. Прекрасный альбом со своей неповторимой атмосферой. Он должен был появиться, чтобы дать впоследствии жизнь Brave New World и упомянутому Senjutsu. С удовольствием послушаю его теперь на виниле.
Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Один из самых непонятых альбомов Iron Maiden. После выхода Senjutsu, когда оголились его корни, интерес к двум альбомам эпохи Блейза Бэйли значительно возрос. Их распробовали, расслушали, разгадали. Virtual XI не исключение. Прекрасный альбом со своей неповторимой атмосферой. Он должен был появиться, чтобы дать впоследствии жизнь Brave New World и упомянутому Senjutsu. С удовольствием послушаю его теперь на виниле.