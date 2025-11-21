Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
NO PRAYER FOR THE DYING
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 142606
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3 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295852351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
NO PRAYER FOR THE DYING
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Tailgunner, Holy Smoke, No Prayer For The Dying, Public Enema Number One, Fates Warning, The Assassin, Run Silent Run Deep, Hooks In You, Bring Your Daughter To The Slaughter, Mother Russia
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Tailgunner
|A2
|Holy Smoke
|A3
|No Prayer For The Dying
|A4
|Public Enema Number One
|A5
|Fates Warning
|B1
|The Assassin
|B2
|Run Silent Run Deep
|B3
|Hooks In You
|B4
|Bring Your Daughter...To The Slaughter
|B5
|Mother Russia
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Теги товара: Iron Maiden
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295852351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
NO PRAYER FOR THE DYING
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Tailgunner, Holy Smoke, No Prayer For The Dying, Public Enema Number One, Fates Warning, The Assassin, Run Silent Run Deep, Hooks In You, Bring Your Daughter To The Slaughter, Mother Russia
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Tailgunner
|A2
|Holy Smoke
|A3
|No Prayer For The Dying
|A4
|Public Enema Number One
|A5
|Fates Warning
|B1
|The Assassin
|B2
|Run Silent Run Deep
|B3
|Hooks In You
|B4
|Bring Your Daughter...To The Slaughter
|B5
|Mother Russia
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden
Достоинства:
Комментарий:
отличный винил, новый в заводской пленке, упаковка при доставке надежная, все дошло в целости. в коллекцию!
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка новая, хорошо упакованная. Альбом здоровский! Рекомендую.
Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3040 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
отличный винил, новый в заводской пленке, упаковка при доставке надежная, все дошло в целости. в коллекцию!
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка новая, хорошо упакованная. Альбом здоровский! Рекомендую.