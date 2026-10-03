Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE FINAL FRONTIER
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 149970
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 430 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция IRON MAIDEN
Коллекция IRON MAIDEN
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитIron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитIron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитIron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитIron Maiden - Brave New World (0190295851989) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 600 руб.1400 руб. в СплитIron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитIron Maiden - En Vivo (remastered 2015) (0190295836436) винилова...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитIron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пласт...
Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295851934]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE FINAL FRONTIER
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Satellite 15... The Final Frontier, El Dorado, Mother Of Mercy, Coming Home, The Alchemist, Isle Of Avalon, Starblind, The Talisman, The Man Who Would Be King, When The Wild Wind Blows
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Satellite 15... The Final Frontier
|8:40
|A2
|El Dorado
|6:49
|A3
|Mother Of Mercy
|5:20
|B1
|Coming Home
|5:52
|B2
|The Alchemist
|4:29
|B3
|Isle Of Avalon
|9:06
|C1
|Starblind
|7:48
|C2
|The Talisman
|9:03
|D1
|The Man Who Would Be King
|8:28
|D2
|When The Wild Wind Blows
|10:59
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитAmon Amarth, The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The ...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитMelody Gardot - Worrisome Heart (0602517787568) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитAmon Amarth, Fate of Norns (0039841449815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитDiana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458488340) винилов...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитАлександр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитFleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВладимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия ...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитIggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЗемфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитMilitary Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) винилов...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитМураками - В песнях навсегда (4620032917594) виниловая пластинка
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295851934]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE FINAL FRONTIER
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Satellite 15... The Final Frontier, El Dorado, Mother Of Mercy, Coming Home, The Alchemist, Isle Of Avalon, Starblind, The Talisman, The Man Who Would Be King, When The Wild Wind Blows
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Satellite 15... The Final Frontier
|8:40
|A2
|El Dorado
|6:49
|A3
|Mother Of Mercy
|5:20
|B1
|Coming Home
|5:52
|B2
|The Alchemist
|4:29
|B3
|Isle Of Avalon
|9:06
|C1
|Starblind
|7:48
|C2
|The Talisman
|9:03
|D1
|The Man Who Would Be King
|8:28
|D2
|When The Wild Wind Blows
|10:59
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden
Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка