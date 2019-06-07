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Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка

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Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка - фото 1
Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка - фото 2
Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка - фото 3
Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка - фото 4
Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка - фото 5
Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка - фото 6
Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.06.2019
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
CLUTCHING AT STRAWS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка - фото 1
  • Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка - фото 2
  • Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка - фото 3
  • Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка - фото 4
  • Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка - фото 5
  • Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка - фото 6
  • Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387833
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MARILLION
filter_none Товар входит в коллекцию MARILLION

Коллекция MARILLION


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.06.2019
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
CLUTCHING AT STRAWS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка

Track List

A1Hotel Hobbies3:35
A2Warm Wet Circles4:26
A3That Time Of The Night (The Short Straw)6:01
B1Going Under (Including Guitar Solo)2:48
B2Just For The Record3:11
B3White Russian6:26
C1Incommunicado5:17
C2Torch Song4:05
C3Sl?inte Mhath4:45
D1Sugar Mice5:47
D2The Last Straw/Happy Ending6:00



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.06.2019
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
CLUTCHING AT STRAWS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Hotel Hobbies3:35
A2Warm Wet Circles4:26
A3That Time Of The Night (The Short Straw)6:01
B1Going Under (Including Guitar Solo)2:48
B2Just For The Record3:11
B3White Russian6:26
C1Incommunicado5:17
C2Torch Song4:05
C3Sl?inte Mhath4:45
D1Sugar Mice5:47
D2The Last Straw/Happy Ending6:00


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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