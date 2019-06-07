Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.06.2019
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
CLUTCHING AT STRAWS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 387833
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.06.2019
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
CLUTCHING AT STRAWS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Hotel Hobbies
|3:35
|A2
|Warm Wet Circles
|4:26
|A3
|That Time Of The Night (The Short Straw)
|6:01
|B1
|Going Under (Including Guitar Solo)
|2:48
|B2
|Just For The Record
|3:11
|B3
|White Russian
|6:26
|C1
|Incommunicado
|5:17
|C2
|Torch Song
|4:05
|C3
|Sl?inte Mhath
|4:45
|D1
|Sugar Mice
|5:47
|D2
|The Last Straw/Happy Ending
|6:00
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.06.2019
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
CLUTCHING AT STRAWS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Hotel Hobbies
|3:35
|A2
|Warm Wet Circles
|4:26
|A3
|That Time Of The Night (The Short Straw)
|6:01
|B1
|Going Under (Including Guitar Solo)
|2:48
|B2
|Just For The Record
|3:11
|B3
|White Russian
|6:26
|C1
|Incommunicado
|5:17
|C2
|Torch Song
|4:05
|C3
|Sl?inte Mhath
|4:45
|D1
|Sugar Mice
|5:47
|D2
|The Last Straw/Happy Ending
|6:00
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Marillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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