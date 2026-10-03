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Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка

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Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 1
Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 2
Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 3
Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 4
Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 5
Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 6
Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 7
Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 8
Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 9
Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
On Every Street
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 1
  • Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 2
  • Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 3
  • Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 4
  • Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 5
  • Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 6
  • Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 7
  • Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 8
  • Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 9
  • Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401940
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Dire Straits
filter_none Товар входит в коллекцию Dire Straits

Коллекция Dire Straits


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0602537529148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
On Every Street
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Calling Elvis, On Every Street, When It Comes To You, Fade To Black, The Bug, You And Your Friend, Heavy Fuel, Iron Hand, Ticket To Heaven, My Parties, Planet Of New Orleans, How Long
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка

Track List

  • A1. Calling Elvis
  • A2. On Every Street
  • A3. When It Comes To You
  • B1. Fade To Black
  • B2. The Bug
  • B3. You And Your Friend
  • C1. Heavy Fuel
  • C2. Iron Hand
  • C3. Ticket To Heaven
  • D1. My Parties
  • D2. Planet Of New Orleans
  • D3. How Long

Отзывы о товаре Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0602537529148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
On Every Street
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Calling Elvis, On Every Street, When It Comes To You, Fade To Black, The Bug, You And Your Friend, Heavy Fuel, Iron Hand, Ticket To Heaven, My Parties, Planet Of New Orleans, How Long
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание

Track List

  • A1. Calling Elvis
  • A2. On Every Street
  • A3. When It Comes To You
  • B1. Fade To Black
  • B2. The Bug
  • B3. You And Your Friend
  • C1. Heavy Fuel
  • C2. Iron Hand
  • C3. Ticket To Heaven
  • D1. My Parties
  • D2. Planet Of New Orleans
  • D3. How Long
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dire Straits - On Every Street (0602537529148) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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