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Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка

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Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - фото 1
Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - фото 2
Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - фото 3
Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - фото 4
Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - фото 5
Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - фото 6
Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - фото 7
Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Communique
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - фото 1
  • Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - фото 2
  • Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - фото 3
  • Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - фото 4
  • Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - фото 5
  • Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - фото 6
  • Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - фото 7
  • Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401937
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Dire Straits
filter_none Товар входит в коллекцию Dire Straits

Коллекция Dire Straits


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[0602537529049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Communique
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Once Upon A Time In The West, News, Where Do You Think Youre Going?, Communiqu?, Lady Writer, Angel Of Mercy, Portobello Belle, Single-handed Sailor, Follow Me Home
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка

Track List

  • A1. Once Upon A Time In The West
  • A2. News
  • A3. Where Do You Think You're Going?
  • A4. Communiqué
  • B1. Ladywriter
  • B2. Angel Of Mercy
  • B3. Portobello Belle
  • B4. Single-handed Sailor
  • B5. Follow Me Home



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[0602537529049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Communique
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Once Upon A Time In The West, News, Where Do You Think Youre Going?, Communiqu?, Lady Writer, Angel Of Mercy, Portobello Belle, Single-handed Sailor, Follow Me Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

  • A1. Once Upon A Time In The West
  • A2. News
  • A3. Where Do You Think You're Going?
  • A4. Communiqué
  • B1. Ladywriter
  • B2. Angel Of Mercy
  • B3. Portobello Belle
  • B4. Single-handed Sailor
  • B5. Follow Me Home


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dire Straits - Communique (0602537529049) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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