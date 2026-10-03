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Dire Straits - Love Over Gold (0602537529063) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dire Straits - Love Over Gold (0602537529063) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Dire Straits, Love Over Gold (0602537529063) - фото 1
Виниловая пластинка Dire Straits, Love Over Gold (0602537529063) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Dire Straits, Love Over Gold (0602537529063) - фото 1
  • Виниловая пластинка Dire Straits, Love Over Gold (0602537529063) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401938
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Dire Straits - Love Over Gold (0602537529063) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Dire Straits
filter_none Товар входит в коллекцию Dire Straits

Коллекция Dire Straits


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dire Straits - Love Over Gold (0602537529063) виниловая пластинка

Track List

  • A1. Telegraph Road
  • A2. Private Investigations
  • B1. Industrial Disease
  • B2. Love Over Gold
  • B3. It Never Rains

Отзывы о товаре Dire Straits - Love Over Gold (0602537529063) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

  • A1. Telegraph Road
  • A2. Private Investigations
  • B1. Industrial Disease
  • B2. Love Over Gold
  • B3. It Never Rains
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dire Straits - Love Over Gold (0602537529063) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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