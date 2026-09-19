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Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный купить с доставкой в Москве
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Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный

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Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 1
Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 2
Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 3
Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 4
Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 5
Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 6
Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 7
Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 8
Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 9
Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 10
Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
ременной
  • Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 1
  • Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 2
  • Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 3
  • Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 4
  • Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 5
  • Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 6
  • Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 7
  • Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 8
  • Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 9
  • Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 10
  • Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394183
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
ременной
Производительность
0
Питание электрического двигателя
380 В
Высота, см
80
Ширина, см
54
Объем ресивера, л
100
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х46х27
Вес, кг.
98

Описание товара Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный

Компрессор PATRIOT PTR100/670 525306330 рассчитан на интенсивную эксплуатацию благодаря ременному приводу. Предназначен для подачи сжатого воздуха в различных отраслях промышленности. Прочные колеса обеспечивают удобное передвижение по рабочей площадке. Агрегат оснащен манометрами для измерения давления в ресивере, а также рабочего давления, что позволяет контролировать весь рабочий процесс.

Отзывы о товаре Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
ременной
Производительность
0
Питание электрического двигателя
380 В
Высота, см
80
Ширина, см
54
Объем ресивера, л
100
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор PATRIOT PTR100/670 525306330 рассчитан на интенсивную эксплуатацию благодаря ременному приводу. Предназначен для подачи сжатого воздуха в различных отраслях промышленности. Прочные колеса обеспечивают удобное передвижение по рабочей площадке. Агрегат оснащен манометрами для измерения давления в ресивере, а также рабочего давления, что позволяет контролировать весь рабочий процесс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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