Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
ременной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394183
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
ременной
Производительность
0
Питание электрического двигателя
380 В
Высота, см
80
Ширина, см
54
Объем ресивера, л
100
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х46х27
Вес, кг.
98
Описание товара Компрессор поршневой Patriot PTR 100-670 масляный
Компрессор PATRIOT PTR100/670 525306330 рассчитан на интенсивную эксплуатацию благодаря ременному приводу. Предназначен для подачи сжатого воздуха в различных отраслях промышленности. Прочные колеса обеспечивают удобное передвижение по рабочей площадке. Агрегат оснащен манометрами для измерения давления в ресивере, а также рабочего давления, что позволяет контролировать весь рабочий процесс.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
ременной
Производительность
0
Питание электрического двигателя
380 В
Высота, см
80
Ширина, см
54
Объем ресивера, л
100
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Компрессор PATRIOT PTR100/670 525306330 рассчитан на интенсивную эксплуатацию благодаря ременному приводу. Предназначен для подачи сжатого воздуха в различных отраслях промышленности. Прочные колеса обеспечивают удобное передвижение по рабочей площадке. Агрегат оснащен манометрами для измерения давления в ресивере, а также рабочего давления, что позволяет контролировать весь рабочий процесс.
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