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Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 купить с доставкой в Москве
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Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367

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Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 1
Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 2
Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 3
Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 4
Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 5
Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 6
Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 7
Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 8
Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 9
Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный (прямой)
  • Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 1
  • Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 2
  • Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 3
  • Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 4
  • Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 5
  • Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 6
  • Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 7
  • Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 8
  • Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 9
  • Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 320 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265960
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367
11 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный (прямой)
Производительность
260
Питание электрического двигателя
220 В
Высота, см
70
Ширина, см
33
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х68х33
Вес, кг.
28.2

Описание товара Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367

Регулировка давления. Манометр. Два колеса и ручка для удобства транспортировки. Тип соединения: рапид (евро).



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Отзывы о товаре Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный (прямой)
Производительность
260
Питание электрического двигателя
220 В
Высота, см
70
Ширина, см
33
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Регулировка давления. Манометр. Два колеса и ручка для удобства транспортировки. Тип соединения: рапид (евро).


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - стоимость товара 11320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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