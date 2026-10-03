Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2
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Характеристики
Описание товара Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2
Воздушный поршневой масляный компрессор ЗУБР Профессионал 360л/мин, 50л, 10Атм, 2200Вт, 220В ЗКПМ-360-50-Р-2.2 предназначен для выработки сжатого воздуха. Силовой агрегат относится к профессиональному классу и подходит для длительной интенсивной эксплуатации. Компрессор подходит для использования на производстве, в строительстве, при ремонте для обеспечения пневматического инструмента. Высокая производительность, возможность подключения двух инструментов, раздельно регулировать расход воздуха через каждый и автоматический режим работы изделия позволяют работать без простоев и ручных переключений. При правильной эксплуатации в соответствии с рекомендациями производителя ресурс данных компрессоров составит не менее 7200 часов*. * на основании результатов испытаний лаборатории компании АО «ЗУБР ОВК»
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