Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316
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Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182016
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессоры
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Мощность, Вт
1800
Высота, см
60
Количество цилиндров
1
Ширина, см
38
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х70х34
Вес, кг.
29.4
Описание товара Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316
Компрессор PATRIOT EURO 50-260К 525306316 - это универсальный агрегат, который пригодится как в профессиональной сфере, так и в быту. С помощью входящих в комплект инструментов можно выполнить широкий спектр работ, а именно: осуществить накачку шин или бытовых резиновых изделий, окрасить кузова и многое другое. Агрегат работает от однофазной электрической сети, потребляемая мощность - 1800 Вт.
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Бренд
Тип товара
Компрессоры
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Мощность, Вт
1800
Высота, см
60
Количество цилиндров
1
Ширина, см
38
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Компрессор PATRIOT EURO 50-260К 525306316 - это универсальный агрегат, который пригодится как в профессиональной сфере, так и в быту. С помощью входящих в комплект инструментов можно выполнить широкий спектр работ, а именно: осуществить накачку шин или бытовых резиновых изделий, окрасить кузова и многое другое. Агрегат работает от однофазной электрической сети, потребляемая мощность - 1800 Вт.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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