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Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 купить с доставкой в Москве
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Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316

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Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 1
Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 2
Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 3
Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 4
Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 5
Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 6
Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 7
Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 8
Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 9
Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 10
Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 1
  • Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 2
  • Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 3
  • Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 4
  • Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 5
  • Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 6
  • Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 7
  • Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 8
  • Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 9
  • Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 10
  • Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182016
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессоры
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Мощность, Вт
1800
Высота, см
60
Количество цилиндров
1
Ширина, см
38
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х70х34
Вес, кг.
29.4

Описание товара Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316

Компрессор PATRIOT EURO 50-260К 525306316 - это универсальный агрегат, который пригодится как в профессиональной сфере, так и в быту. С помощью входящих в комплект инструментов можно выполнить широкий спектр работ, а именно: осуществить накачку шин или бытовых резиновых изделий, окрасить кузова и многое другое. Агрегат работает от однофазной электрической сети, потребляемая мощность - 1800 Вт.



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Отзывы о товаре Компрессор Patriot EURO 50-260К 525306316




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессоры
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Мощность, Вт
1800
Высота, см
60
Количество цилиндров
1
Ширина, см
38
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор PATRIOT EURO 50-260К 525306316 - это универсальный агрегат, который пригодится как в профессиональной сфере, так и в быту. С помощью входящих в комплект инструментов можно выполнить широкий спектр работ, а именно: осуществить накачку шин или бытовых резиновых изделий, окрасить кузова и многое другое. Агрегат работает от однофазной электрической сети, потребляемая мощность - 1800 Вт.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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