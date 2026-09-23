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Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24 купить с доставкой в Москве
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Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24

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Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24 - фото 1
Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24 - фото 2
Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24 - фото 3
Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24 - фото 4
Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24 - фото 5
Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24 - фото 1
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24 - фото 2
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24 - фото 3
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24 - фото 4
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24 - фото 5
  • Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 610 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468754
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24
14 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
28.5
Ширина, см
62
Объем ресивера, л
24
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х61х30
Вес, кг.
24.2

Описание товара Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24

Компрессоры ЗУБР — надежное и эффективное решение для самых разнообразных задач, связанных с сжатием воздуха. Эта модель отличается компактными размерами, что делает её удобной в использовании и перемещении. При весе в 24,2 кг и высоте всего 28,5 см, она легко вписывается в любое рабочее пространство, не занимая много места. Компрессор обеспечивает максимальное давление в 8 Бар, что позволяет ему справляться с большинством пневматических инструментов и задач. Вместительный ресивер объемом 24 литра гарантирует стабильную работу без постоянных перерывов на подкачку. Ширина устройства составляет 62 см, что делает его устойчивым и удобным для эксплуатации. Бренд ЗУБР славится своей надежностью и долговечностью, что делает этот компрессор отличным выбором для профессионалов и любителей. Коаксильный (прямой) привод является оптимальным решением для быстрого и эффективного сжатия воздуха. Электрический двигатель питает компрессор от стандартной сети, обеспечивая производительность в 320 литров в минуту. Эти характеристики делают компрессоры ЗУБР идеальным выбором для мастерских, гаражей и других мест, где требуется надежный источник сжатого воздуха.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
28.5
Ширина, см
62
Объем ресивера, л
24
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессоры ЗУБР — надежное и эффективное решение для самых разнообразных задач, связанных с сжатием воздуха. Эта модель отличается компактными размерами, что делает её удобной в использовании и перемещении. При весе в 24,2 кг и высоте всего 28,5 см, она легко вписывается в любое рабочее пространство, не занимая много места. Компрессор обеспечивает максимальное давление в 8 Бар, что позволяет ему справляться с большинством пневматических инструментов и задач. Вместительный ресивер объемом 24 литра гарантирует стабильную работу без постоянных перерывов на подкачку. Ширина устройства составляет 62 см, что делает его устойчивым и удобным для эксплуатации. Бренд ЗУБР славится своей надежностью и долговечностью, что делает этот компрессор отличным выбором для профессионалов и любителей. Коаксильный (прямой) привод является оптимальным решением для быстрого и эффективного сжатия воздуха. Электрический двигатель питает компрессор от стандартной сети, обеспечивая производительность в 320 литров в минуту. Эти характеристики делают компрессоры ЗУБР идеальным выбором для мастерских, гаражей и других мест, где требуется надежный источник сжатого воздуха.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24 - по цене 14610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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