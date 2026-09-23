Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24
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Характеристики
Описание товара Компрессор воздушный Зубр КПМ-320-24
Компрессоры ЗУБР — надежное и эффективное решение для самых разнообразных задач, связанных с сжатием воздуха. Эта модель отличается компактными размерами, что делает её удобной в использовании и перемещении. При весе в 24,2 кг и высоте всего 28,5 см, она легко вписывается в любое рабочее пространство, не занимая много места. Компрессор обеспечивает максимальное давление в 8 Бар, что позволяет ему справляться с большинством пневматических инструментов и задач. Вместительный ресивер объемом 24 литра гарантирует стабильную работу без постоянных перерывов на подкачку. Ширина устройства составляет 62 см, что делает его устойчивым и удобным для эксплуатации. Бренд ЗУБР славится своей надежностью и долговечностью, что делает этот компрессор отличным выбором для профессионалов и любителей. Коаксильный (прямой) привод является оптимальным решением для быстрого и эффективного сжатия воздуха. Электрический двигатель питает компрессор от стандартной сети, обеспечивая производительность в 320 литров в минуту. Эти характеристики делают компрессоры ЗУБР идеальным выбором для мастерских, гаражей и других мест, где требуется надежный источник сжатого воздуха.
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