Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394154
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
83х72х66
Вес, кг.
37.55
Описание товара Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный
Компрессор PATRIOT VX50/402 525306315 обеспечивает сжатым воздухом различный пневматический инструмент. Агрегат имеет специальное отверстие, при помощи которого можно слить жидкость с ресивера для достижения высокого качества сжатого воздуха. Модель вырабатывает 400 литров сжатого воздуха в минуту и оснащена ресивером на 50 литров. Компрессор не требует специальной подготовки фундамента для установки.
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Компрессор PATRIOT VX50/402 525306315 обеспечивает сжатым воздухом различный пневматический инструмент. Агрегат имеет специальное отверстие, при помощи которого можно слить жидкость с ресивера для достижения высокого качества сжатого воздуха. Модель вырабатывает 400 литров сжатого воздуха в минуту и оснащена ресивером на 50 литров. Компрессор не требует специальной подготовки фундамента для установки.
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