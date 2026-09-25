Top.Mail.Ru
Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-24 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 24 л купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-24 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 24 л

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-24 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 24 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 350 руб. 
Начислим 230 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741701
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-24 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 24 л
14 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1500
Высота, см
62
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
58
Объем ресивера, л
24
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х59х29
Вес, кг.
24

Описание товара Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-24 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 24 л

Компактный и мощный компрессор ЗУБР — идеальное решение для гаража, мастерской или любых задач на выезде. Его коаксильный (прямой) привод обеспечивает максимальную отдачу без лишних потерь, а производительность в 200 л/мин позволяет работать даже с требовательным инструментом. Объём ресивера 24 литра — оптимальный баланс между вместительностью и манёвренностью. Безмасляная конструкция делает обслуживание простым, а чистота подаваемого воздуха всегда гарантирована. При этом модель легко переносится благодаря весу 21 кг и компактным размерам (62?58 см). Питание от аккумулятора дарит свободу работы там, где нет доступа к электросети. Четырёхтактный двигатель — для стабильной и долгой работы без перегревов. Давление 8 Бар — уверенно справится с большинством бытовых и профессиональных задач.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-24 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 24 л




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1500
Высота, см
62
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
58
Объем ресивера, л
24
Развернуть
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и мощный компрессор ЗУБР — идеальное решение для гаража, мастерской или любых задач на выезде. Его коаксильный (прямой) привод обеспечивает максимальную отдачу без лишних потерь, а производительность в 200 л/мин позволяет работать даже с требовательным инструментом. Объём ресивера 24 литра — оптимальный баланс между вместительностью и манёвренностью. Безмасляная конструкция делает обслуживание простым, а чистота подаваемого воздуха всегда гарантирована. При этом модель легко переносится благодаря весу 21 кг и компактным размерам (62?58 см). Питание от аккумулятора дарит свободу работы там, где нет доступа к электросети. Четырёхтактный двигатель — для стабильной и долгой работы без перегревов. Давление 8 Бар — уверенно справится с большинством бытовых и профессиональных задач.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-24 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 24 л - этот товар вы можете купить по цене 14350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...