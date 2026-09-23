Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50
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Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 410 руб.
В наличии
Код товара: 468756
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Загружаем...
20 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
71
Ширина, см
34.5
Объем ресивера, л
50
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х61х30
Вес, кг.
33
Описание товара Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50
Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 Воздушный компрессор Зубр 400 л/мин, 50 л, 2200 Вт, КПМ-400-50 относится к силовой технике бытового класса. Агрегат подойдет для эксплуатации в мастерской, на производстве и в строительстве для подключения двух пневмоинструментов и обеспечения их сжатым воздухом. Компрессор отличается высокой производительностью. Имеет раздельную регулировку расхода воздуха. Компрессор оснащен транспортировочными колесами.
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Бренд
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
71
Ширина, см
34.5
Объем ресивера, л
50
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 Воздушный компрессор Зубр 400 л/мин, 50 л, 2200 Вт, КПМ-400-50 относится к силовой технике бытового класса. Агрегат подойдет для эксплуатации в мастерской, на производстве и в строительстве для подключения двух пневмоинструментов и обеспечения их сжатым воздухом. Компрессор отличается высокой производительностью. Имеет раздельную регулировку расхода воздуха. Компрессор оснащен транспортировочными колесами.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор воздушный Зубр КПМ-400-50 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 20410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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