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Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный купить с доставкой в Москве
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Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный

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Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 1
Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 2
Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 3
Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 4
Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 5
Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 6
Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 7
Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 8
Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 9
Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
  • Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 1
  • Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 2
  • Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 3
  • Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 4
  • Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 5
  • Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 6
  • Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 7
  • Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 8
  • Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 9
  • Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394144
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х61х36
Вес, кг.
40.7

Описание товара Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный

Поршневой безмасляный компрессор PATRIOT WO 50-300 525301925 представляет собой силовой агрегат, который предназначен для выработки чистого сжатого воздуха и обеспечения им пневмоинструмента. Данная модель подходит для эксплуатации в бытовых целях, в мастерских, гаражах и т.д. Компрессор отличается низким уровнем шума во время работы. Не требует сложного обслуживания.

Отзывы о товаре Компрессор поршневой Patriot WO 50-300 безмасляный




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессоры
Страна производитель
Китай
Описание
Поршневой безмасляный компрессор PATRIOT WO 50-300 525301925 представляет собой силовой агрегат, который предназначен для выработки чистого сжатого воздуха и обеспечения им пневмоинструмента. Данная модель подходит для эксплуатации в бытовых целях, в мастерских, гаражах и т.д. Компрессор отличается низким уровнем шума во время работы. Не требует сложного обслуживания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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