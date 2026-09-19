Компрессор поршневой Patriot PTR 50-450A масляный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор поршневой
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394165
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор поршневой
Тип смазки
масляный
Мощность, Вт
2200
Объем ресивера, л
50
Размеры в упаковке, см
86х73х42
Вес, кг.
66
Описание товара Компрессор поршневой Patriot PTR 50-450A масляный
Компрессор PATRIOT PTR50/450A 525306325 имеет широкое применение в промышленности, строительстве и автосервисах. Агрегат производит 450 литров в минуту сжатого воздуха. Оснащен мощным двигателем с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском. Компрессор оснащен большим ресивером на 50 литров - для продолжительного рабочего цикла. При помощи специального клапана осуществляется слив конденсата из ресивера.
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Бренд
Тип товара
Компрессор поршневой
Тип смазки
масляный
Мощность, Вт
2200
Объем ресивера, л
50
Компрессор PATRIOT PTR50/450A 525306325 имеет широкое применение в промышленности, строительстве и автосервисах. Агрегат производит 450 литров в минуту сжатого воздуха. Оснащен мощным двигателем с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском. Компрессор оснащен большим ресивером на 50 литров - для продолжительного рабочего цикла. При помощи специального клапана осуществляется слив конденсата из ресивера.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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