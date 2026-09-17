Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор поршневой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182015
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор поршневой
Объем ресивера, л
24
Размеры в упаковке, см
56х54х24
Вес, кг.
18.7
Описание товара Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365
Компрессор PATRIOT EURO 24/240 - мобильный аппарат, который предназначен для нагнетания сжатого воздуха в различный пневмоинструмент. Ресивер объемом 24 литра обеспечивает продолжительную работу. Все узлы управления и мониторинга удобно расположены в одном месте. Для удобства перемещения по рабочей площадке компрессор оснащен колесами большого диаметра.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 700 руб.1925 руб. в СплитКомпрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 В...
-
В наличииЦена 7 820 руб.1955 руб. в СплитКомпрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, ...
-
В наличииЦена 7 860 руб.1965 руб. в СплитКомпрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 В...
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитКомпрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, ...
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитКомпрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный
-
В наличииЦена 9 830 руб.2458 руб. в СплитКомпрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт,...
-
В наличии БесплатноЦена 9 990 руб.2498 руб. в СплитКомпрессор Denzel DK1500/24 (58063)
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитКомпрессор воздушный DENZEL 58171, DLC1300/24 безмасляный 1,3 кВ...
-
В наличииЦена 10 090 руб.2523 руб. в СплитКомпрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180 (58057)
-
В наличииЦена 10 270 руб.2568 руб. в СплитКомпрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 В...
-
В наличииЦена 10 480 руб.2620 руб. в СплитМасляный компрессор ЗУБР КПМ-240-24, 1500 Вт, 240 л/мин, 24 л
-
В наличииЦена 10 910 руб.2728 руб. в СплитКомпрессор воздушный прям. привод DENZEL 58160, DC1500/24, 1,5 к...
Компрессор PATRIOT EURO 24/240 - мобильный аппарат, который предназначен для нагнетания сжатого воздуха в различный пневмоинструмент. Ресивер объемом 24 литра обеспечивает продолжительную работу. Все узлы управления и мониторинга удобно расположены в одном месте. Для удобства перемещения по рабочей площадке компрессор оснащен колесами большого диаметра.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365