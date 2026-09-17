Top.Mail.Ru
Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото 1
Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото 2
Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото 3
Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото 4
Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото 5
Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото 6
Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото 7
Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор поршневой
  • Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото 1
  • Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото 2
  • Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото 3
  • Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото 4
  • Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото 5
  • Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото 6
  • Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото 7
  • Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182015
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессор поршневой
Объем ресивера, л
24
Размеры в упаковке, см
56х54х24
Вес, кг.
18.7

Описание товара Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365

Компрессор PATRIOT EURO 24/240 - мобильный аппарат, который предназначен для нагнетания сжатого воздуха в различный пневмоинструмент. Ресивер объемом 24 литра обеспечивает продолжительную работу. Все узлы управления и мониторинга удобно расположены в одном месте. Для удобства перемещения по рабочей площадке компрессор оснащен колесами большого диаметра.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессор поршневой
Объем ресивера, л
24
Описание
Компрессор PATRIOT EURO 24/240 - мобильный аппарат, который предназначен для нагнетания сжатого воздуха в различный пневмоинструмент. Ресивер объемом 24 литра обеспечивает продолжительную работу. Все узлы управления и мониторинга удобно расположены в одном месте. Для удобства перемещения по рабочей площадке компрессор оснащен колесами большого диаметра.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор Patriot EURO 24-240 525306365 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...