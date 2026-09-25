Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л
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Характеристики
Описание товара Компрессор DENZEL 58021, DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л
Компрессор предназначен для использования как в домашних условиях, так и в автосервисах, на строительных площадках и при производстве мебели. Производство сжатого воздуха осуществляется без масла и не наносит урон экологии. На выходе не нужно иметь дело с масляным туманом, что очень важно при проведении малярных работ. К компрессору могут быть подключены краскопульты, пневмограверы и пневмонейлеры, простые пневмоинструменты для подкачки шин, продувки техники или отдельных деталей.,При мощности 650 Вт компрессор работает очень тихо за счет двухцилиндровой компоновки и низких оборотов двигателя (1400 об/мин), громкость снижена до уровня холодильника. Коаксиальный привод обеспечивает стабильную подачу сжатого до 8 атм. воздуха со скоростью 120 л/мин в компактный ресивер емкостью 10 литров.
Преимущества
- Реле давления — запускает или прекращает работу системы, в зависимости от установленных настроек, что позволяет поддерживать производительность на необходимом уровне.
- Автоматический предохранительный клапан — если реле не отключает мотор при превышении давления 8 бар, начинается сбрасывание воздуха, что исключает аварийные ситуации и разрушение ресивера.
- Цилиндры покрыты износостойким материалом и имеют ребристую поверхность, что значительно снижает нагрузку на двигатель, защищает его от нагрева и улучшает теплоотвод.
- Надежный воздушный фильтр — металлический корпус рассчитан на долгую службу, бумажный фильтрующий элемент с 8 складками минимизирует сопротивление воздушному потоку.
- Фильтрация без потерь — резиновый уплотнитель исключает попадание неочищенного потока воздуха в компрессор.
- Манометр — визуальное отслеживание давления сжатого воздуха значительно повышает безопасность работы.
- Термозащита — при чрезмерном нагреве компрессор отключается, чтобы сохранить двигатель и обеспечить пожарную безопасность.
- Автоматический запуск — в случае понижения давления ниже 6 атмосфер система запускается
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Компрессор предназначен для использования как в домашних условиях, так и в автосервисах, на строительных площадках и при производстве мебели. Производство сжатого воздуха осуществляется без масла и не наносит урон экологии. На выходе не нужно иметь дело с масляным туманом, что очень важно при проведении малярных работ. К компрессору могут быть подключены краскопульты, пневмограверы и пневмонейлеры, простые пневмоинструменты для подкачки шин, продувки техники или отдельных деталей.,При мощности 650 Вт компрессор работает очень тихо за счет двухцилиндровой компоновки и низких оборотов двигателя (1400 об/мин), громкость снижена до уровня холодильника. Коаксиальный привод обеспечивает стабильную подачу сжатого до 8 атм. воздуха со скоростью 120 л/мин в компактный ресивер емкостью 10 литров.
Преимущества
- Реле давления — запускает или прекращает работу системы, в зависимости от установленных настроек, что позволяет поддерживать производительность на необходимом уровне.
- Автоматический предохранительный клапан — если реле не отключает мотор при превышении давления 8 бар, начинается сбрасывание воздуха, что исключает аварийные ситуации и разрушение ресивера.
- Цилиндры покрыты износостойким материалом и имеют ребристую поверхность, что значительно снижает нагрузку на двигатель, защищает его от нагрева и улучшает теплоотвод.
- Надежный воздушный фильтр — металлический корпус рассчитан на долгую службу, бумажный фильтрующий элемент с 8 складками минимизирует сопротивление воздушному потоку.
- Фильтрация без потерь — резиновый уплотнитель исключает попадание неочищенного потока воздуха в компрессор.
- Манометр — визуальное отслеживание давления сжатого воздуха значительно повышает безопасность работы.
- Термозащита — при чрезмерном нагреве компрессор отключается, чтобы сохранить двигатель и обеспечить пожарную безопасность.
- Автоматический запуск — в случае понижения давления ниже 6 атмосфер система запускается
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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