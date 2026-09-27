Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин
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Характеристики
Описание товара Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин
Безмасляный малошумный компрессор Denzel DLP-950/24 58142 мощностью 950 Вт и производительностью 170 л/мин, с ресивером объемом 24 л, оснащен двигателем со скоростью вращения 2850 об/мин. Предназначен для обеспечения пневмоинструмента сжатым воздухом. Для работы компрессора не требуется масло, поэтому он подходит для проведения покрасочных работ и продувки электронных компонентов. Прямой привод обеспечивает максимально эффективную работу и высокую производительность. Благодаря низкому уровню шума эксплуатация компрессора не вызывает ощущение дискомфорта.
Преимущества
- Автономность — специальное реле останавливает компрессор по достижении максимального рабочего давления и запускает двигатель при падении давления до минимального уровня.
- Безопасность — в случае превышения максимального давления в ресивере срабатывает предохранительный клапан, что позволяет избежать аварийных ситуаций.
- Удобный контроль работы — компрессор оснащен 2 манометрами для отслеживания давления в ресивере и пневмолинии
- Термозащита — двигатель отключается при превышении критической температуры обмоток для предотвращения их оплавления.
- Защита по току — в случае перегрузки двигатель останавливается, что защищает его от поломки.
- Регулировка давления — можно установить необходимый уровень в зависимости от подключаемого инструмента.
- Простое присоединение — благодаря быстросъемному коннектору подключение пневмоинструмента не занимает много времени.
- Дополнительные возможности — специальный порт позволяет при необходимости присоединить пневмолинию или еще один ресивер напрямую к накопителю, это дает возможность забора воздуха из ресивера без потерь.
- Снижение уровня вибраций — виброопора гасит колебания, возникающие во время работы.
- Мобильность — 2 колеса и транспортировочная рукоятка упрощают перемещение компрессора по рабочей зоне.
- Гарантия 3 года — надежность компрессора подтверждена производителем.
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Преимущества
- Автономность — специальное реле останавливает компрессор по достижении максимального рабочего давления и запускает двигатель при падении давления до минимального уровня.
- Безопасность — в случае превышения максимального давления в ресивере срабатывает предохранительный клапан, что позволяет избежать аварийных ситуаций.
- Удобный контроль работы — компрессор оснащен 2 манометрами для отслеживания давления в ресивере и пневмолинии
- Термозащита — двигатель отключается при превышении критической температуры обмоток для предотвращения их оплавления.
- Защита по току — в случае перегрузки двигатель останавливается, что защищает его от поломки.
- Регулировка давления — можно установить необходимый уровень в зависимости от подключаемого инструмента.
- Простое присоединение — благодаря быстросъемному коннектору подключение пневмоинструмента не занимает много времени.
- Дополнительные возможности — специальный порт позволяет при необходимости присоединить пневмолинию или еще один ресивер напрямую к накопителю, это дает возможность забора воздуха из ресивера без потерь.
- Снижение уровня вибраций — виброопора гасит колебания, возникающие во время работы.
- Мобильность — 2 колеса и транспортировочная рукоятка упрощают перемещение компрессора по рабочей зоне.
- Гарантия 3 года — надежность компрессора подтверждена производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин