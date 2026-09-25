Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 820 руб.
В наличии
Код товара: 745449
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7 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
950
Высота, см
475
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
215
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
10
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х46х22
Вес, кг.
13.57
Описание товара Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин
Компрессор Denzel — практичное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и простое обслуживание. Безмасляная конструкция не требует использования масла, а поршневой коаксиальный механизм с прямым приводом обеспечивает производительность до 170 л/мин и рабочее давление до 8 бар. Ресивер объёмом 10 л помогает поддерживать запас сжатого воздуха для уверенной работы. Встроенный манометр позволяет контролировать давление, а вес 13 кг делает компрессор удобным для перемещения и использования в разных рабочих зонах. Надёжный функционал без лишних сложностей — для повседневных пневматических задач.
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Бренд
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
950
Высота, см
475
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Развернуть
Ширина, см
215
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
10
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Компрессор Denzel — практичное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и простое обслуживание. Безмасляная конструкция не требует использования масла, а поршневой коаксиальный механизм с прямым приводом обеспечивает производительность до 170 л/мин и рабочее давление до 8 бар. Ресивер объёмом 10 л помогает поддерживать запас сжатого воздуха для уверенной работы. Встроенный манометр позволяет контролировать давление, а вес 13 кг делает компрессор удобным для перемещения и использования в разных рабочих зонах. Надёжный функционал без лишних сложностей — для повседневных пневматических задач.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7820 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин