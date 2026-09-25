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Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин купить с доставкой в Москве
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Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин

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Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 1
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 2
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 3
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 4
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 5
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 6
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 7
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 8
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 9
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 10
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 11
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 12
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 13
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 14
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 15
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 16
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 17
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 18
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 19
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 20
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 21
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 22
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 23
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 24
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 1
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 2
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 3
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 4
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 5
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 6
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 7
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 8
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 9
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 10
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 11
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 12
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 13
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 14
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 15
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 16
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 17
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 18
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 19
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 20
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 21
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 22
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 23
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 24
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 820 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745449
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Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин
7 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
950
Высота, см
475
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
215
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
10
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х46х22
Вес, кг.
13.57

Описание товара Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин

Компрессор Denzel — практичное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и простое обслуживание. Безмасляная конструкция не требует использования масла, а поршневой коаксиальный механизм с прямым приводом обеспечивает производительность до 170 л/мин и рабочее давление до 8 бар. Ресивер объёмом 10 л помогает поддерживать запас сжатого воздуха для уверенной работы. Встроенный манометр позволяет контролировать давление, а вес 13 кг делает компрессор удобным для перемещения и использования в разных рабочих зонах. Надёжный функционал без лишних сложностей — для повседневных пневматических задач.



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Отзывы о товаре Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
950
Высота, см
475
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Развернуть
Ширина, см
215
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
10
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор Denzel — практичное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и простое обслуживание. Безмасляная конструкция не требует использования масла, а поршневой коаксиальный механизм с прямым приводом обеспечивает производительность до 170 л/мин и рабочее давление до 8 бар. Ресивер объёмом 10 л помогает поддерживать запас сжатого воздуха для уверенной работы. Встроенный манометр позволяет контролировать давление, а вес 13 кг делает компрессор удобным для перемещения и использования в разных рабочих зонах. Надёжный функционал без лишних сложностей — для повседневных пневматических задач.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58141, DLP-950/10, 950Вт, 10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7820 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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