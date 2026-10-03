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Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180 (58057) купить с доставкой в Москве
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Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180 (58057)

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Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180 - фото 1
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор безмасляный
  • Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180 - фото 1
  • Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 090 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265949
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180 (58057)
10 090 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор безмасляный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х32
Вес, кг.
10.5

Описание товара Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180 (58057)

Регулировка давления. Предохранительный клапан. Манометр. Два колеса и ручка для удобства транспортировки. Автозапуск при понижении давления в ресивере ниже 6 атм.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180 (58057)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор безмасляный
Страна производитель
Китай
Описание
Регулировка давления. Предохранительный клапан. Манометр. Два колеса и ручка для удобства транспортировки. Автозапуск при понижении давления в ресивере ниже 6 атм.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180 (58057) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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