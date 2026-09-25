Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л
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Характеристики
Описание товара Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л
Компрессор работает по безмасляной технологии RTFE. В сжатом воздухе не содержатся примеси масла, что делает возможной работу в условиях, требующих чистого воздуха. К устройству можно подключать обдувочные пистолеты, распылители лакокрасочных материалов и другие пневмоинструменты. Допускается использование не только в домашних условиях, но и на сельскохозяйственных предприятиях и коммунальном хозяйстве. Благодаря отсутствию масла модель отличается своей экологичностью и простым обслуживанием.,Мощность 0.95 кВт и двухцилиндровая конструкция позволили добиться производительности в 165 л/мин. При этом отличительная особенность модели — это низкий уровень шума. Окружающие не ощутят дискомфорта от работающей установки благодаря наличию двух цилиндров и невысоким оборотам мотора (1400 об/мин).
Преимущества
- Прочные материалы — ресивер на 24 л изготовлен из высококачественной стали, прошел особый контроль сварочных соединений и покрыт антикоррозийной краской, поэтому прослужит долгие годы.
- Надежный воздушный фильтр минимизирует сопротивление потоку и не снижает производительность, а резиновый уплотнитель предотвращает попадание воздуха в ресивер в обход фильтра.
- Комфортно отслеживать параметры работы — 2 манометра позволяют контролировать давление в ресивере и пневмомагистрали, и при необходимости корректировать его.
- Защита от разрушения — предохранительный клапан отвечает за автоматический сброс лишнего давления, что исключает аварийные ситуации.
- Сниженная нагрузка на двигатель — благодаря ребристой поверхности цилиндров и использованию материалов с низким коэффициентом трения повышается износоустойчивость основных узлов и улучшается теплоотвод.
- Встроенная тепловая защита — работа устройства останавливается при нагреве двигателя выше допустимой температуры, что повышает долговечность компрессора и обеспечивает пожаробезопасность.
- Автоматический запуск — если давление упадет ниже 6 атмосфер, система самос
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Компрессор работает по безмасляной технологии RTFE. В сжатом воздухе не содержатся примеси масла, что делает возможной работу в условиях, требующих чистого воздуха. К устройству можно подключать обдувочные пистолеты, распылители лакокрасочных материалов и другие пневмоинструменты. Допускается использование не только в домашних условиях, но и на сельскохозяйственных предприятиях и коммунальном хозяйстве. Благодаря отсутствию масла модель отличается своей экологичностью и простым обслуживанием.,Мощность 0.95 кВт и двухцилиндровая конструкция позволили добиться производительности в 165 л/мин. При этом отличительная особенность модели — это низкий уровень шума. Окружающие не ощутят дискомфорта от работающей установки благодаря наличию двух цилиндров и невысоким оборотам мотора (1400 об/мин).
Преимущества
- Прочные материалы — ресивер на 24 л изготовлен из высококачественной стали, прошел особый контроль сварочных соединений и покрыт антикоррозийной краской, поэтому прослужит долгие годы.
- Надежный воздушный фильтр минимизирует сопротивление потоку и не снижает производительность, а резиновый уплотнитель предотвращает попадание воздуха в ресивер в обход фильтра.
- Комфортно отслеживать параметры работы — 2 манометра позволяют контролировать давление в ресивере и пневмомагистрали, и при необходимости корректировать его.
- Защита от разрушения — предохранительный клапан отвечает за автоматический сброс лишнего давления, что исключает аварийные ситуации.
- Сниженная нагрузка на двигатель — благодаря ребристой поверхности цилиндров и использованию материалов с низким коэффициентом трения повышается износоустойчивость основных узлов и улучшается теплоотвод.
- Встроенная тепловая защита — работа устройства останавливается при нагреве двигателя выше допустимой температуры, что повышает долговечность компрессора и обеспечивает пожаробезопасность.
- Автоматический запуск — если давление упадет ниже 6 атмосфер, система самос
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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