Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58160, DC1500/24, 1,5 кВт, 24 литра, 220 л/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 910 руб.
В наличии
Код товара: 745454
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10 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1500
Высота, см
0
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
24
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х59х28
Вес, кг.
21.1
Описание товара Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58160, DC1500/24, 1,5 кВт, 24 литра, 220 л/мин
Компрессор Denzel — практичное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и рабочее давление до 8 бар. Масляный поршневой компрессор мощностью 1500 Вт развивает производительность 220 л/мин, обеспечивая уверенную работу с пневматическим инструментом и другими потребителями сжатого воздуха. Ресивер объёмом 24 л помогает поддерживать запас воздуха для комфортной работы, а один цилиндр и одна ступень сжатия делают конструкцию понятной и функциональной. Компрессор работает от электрической сети и весит 24,2 кг — его удобно использовать в мастерской, гараже или на рабочем участке.
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Бренд
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1500
Высота, см
0
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
24
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Компрессор Denzel — практичное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и рабочее давление до 8 бар. Масляный поршневой компрессор мощностью 1500 Вт развивает производительность 220 л/мин, обеспечивая уверенную работу с пневматическим инструментом и другими потребителями сжатого воздуха. Ресивер объёмом 24 л помогает поддерживать запас воздуха для комфортной работы, а один цилиндр и одна ступень сжатия делают конструкцию понятной и функциональной. Компрессор работает от электрической сети и весит 24,2 кг — его удобно использовать в мастерской, гараже или на рабочем участке.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58160, DC1500/24, 1,5 кВт, 24 литра, 220 л/мин - стоимость товара 10910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Компрессор воздушный прям. привод DENZEL 58160, DC1500/24, 1,5 кВт, 24 литра, 220 л/мин