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Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин купить с доставкой в Москве
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Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин

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Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 1
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 2
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 3
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 4
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 5
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 6
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 7
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 8
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 9
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 10
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 11
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 12
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 13
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 14
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 15
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 16
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 17
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 18
Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
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  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 2
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 3
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 4
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 5
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 6
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 7
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 8
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 9
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 10
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 11
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 12
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 13
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 14
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 15
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 16
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 17
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 18
  • Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 700 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745447
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Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин
7 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Мощность, Вт
1500
Количество цилиндров
2
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х50х23
Вес, кг.
15.4

Описание товара Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин

Безмасляный малошумный компрессор MTX SPC 1500/24 58139 мощностью 1500 Вт и производительностью 260 л/мин, с ресивером объемом 24 л, позволяет обеспечить пневматический инструмент сжатым воздухом под давлением до 8 бар. Воздушный поток не содержит частиц масла, поэтому компрессор можно использовать для проведения покрасочных работ и продувки электронных компонентов. Отличительной особенностью компрессора является низкий уровень шума, не превышающий 75 дБ, поэтому его использование не доставляет дискомфорт.

Преимущества

  • Автономная работа — прессостат осуществляет автоматический контроль давления воздуха в ресивере, запуская и останавливая компрессор при необходимости.
  • Безопасная работа — предохранительный клапан сбрасывает давление при превышении его критического уровня.
  • Удобное использование — производитель предусмотрел манометр для отслеживания давления сжатого воздуха.
  • Термозащита — при перегреве обмоток мотора компрессор отключается для предотвращения поломки.
  • Защита двигателя — воздушный фильтр предохраняет блок цилиндров от попадания посторонних частиц.
  • Простая подготовка к работе — выходной быстросъемный коннектор упрощает подключение пневмоинструмента.
  • Комфортная эксплуатация — резиновая опора поглощает вибрации, возникающие во время работы компрессора.
  • Мобильность — благодаря транспортировочной рукоятке и колесам компрессор удобно перемещать по рабочей площадке.



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Отзывы о товаре Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Мощность, Вт
1500
Количество цилиндров
2
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
24
Страна производитель
Китай
Описание

Безмасляный малошумный компрессор MTX SPC 1500/24 58139 мощностью 1500 Вт и производительностью 260 л/мин, с ресивером объемом 24 л, позволяет обеспечить пневматический инструмент сжатым воздухом под давлением до 8 бар. Воздушный поток не содержит частиц масла, поэтому компрессор можно использовать для проведения покрасочных работ и продувки электронных компонентов. Отличительной особенностью компрессора является низкий уровень шума, не превышающий 75 дБ, поэтому его использование не доставляет дискомфорт.

Преимущества

  • Автономная работа — прессостат осуществляет автоматический контроль давления воздуха в ресивере, запуская и останавливая компрессор при необходимости.
  • Безопасная работа — предохранительный клапан сбрасывает давление при превышении его критического уровня.
  • Удобное использование — производитель предусмотрел манометр для отслеживания давления сжатого воздуха.
  • Термозащита — при перегреве обмоток мотора компрессор отключается для предотвращения поломки.
  • Защита двигателя — воздушный фильтр предохраняет блок цилиндров от попадания посторонних частиц.
  • Простая подготовка к работе — выходной быстросъемный коннектор упрощает подключение пневмоинструмента.
  • Комфортная эксплуатация — резиновая опора поглощает вибрации, возникающие во время работы компрессора.
  • Мобильность — благодаря транспортировочной рукоятке и колесам компрессор удобно перемещать по рабочей площадке.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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