Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин
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Характеристики
Описание товара Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин
Безмасляный малошумный компрессор MTX SPC 1500/24 58139 мощностью 1500 Вт и производительностью 260 л/мин, с ресивером объемом 24 л, позволяет обеспечить пневматический инструмент сжатым воздухом под давлением до 8 бар. Воздушный поток не содержит частиц масла, поэтому компрессор можно использовать для проведения покрасочных работ и продувки электронных компонентов. Отличительной особенностью компрессора является низкий уровень шума, не превышающий 75 дБ, поэтому его использование не доставляет дискомфорт.
Преимущества
- Автономная работа — прессостат осуществляет автоматический контроль давления воздуха в ресивере, запуская и останавливая компрессор при необходимости.
- Безопасная работа — предохранительный клапан сбрасывает давление при превышении его критического уровня.
- Удобное использование — производитель предусмотрел манометр для отслеживания давления сжатого воздуха.
- Термозащита — при перегреве обмоток мотора компрессор отключается для предотвращения поломки.
- Защита двигателя — воздушный фильтр предохраняет блок цилиндров от попадания посторонних частиц.
- Простая подготовка к работе — выходной быстросъемный коннектор упрощает подключение пневмоинструмента.
- Комфортная эксплуатация — резиновая опора поглощает вибрации, возникающие во время работы компрессора.
- Мобильность — благодаря транспортировочной рукоятке и колесам компрессор удобно перемещать по рабочей площадке.
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Безмасляный малошумный компрессор MTX SPC 1500/24 58139 мощностью 1500 Вт и производительностью 260 л/мин, с ресивером объемом 24 л, позволяет обеспечить пневматический инструмент сжатым воздухом под давлением до 8 бар. Воздушный поток не содержит частиц масла, поэтому компрессор можно использовать для проведения покрасочных работ и продувки электронных компонентов. Отличительной особенностью компрессора является низкий уровень шума, не превышающий 75 дБ, поэтому его использование не доставляет дискомфорт.
Преимущества
- Автономная работа — прессостат осуществляет автоматический контроль давления воздуха в ресивере, запуская и останавливая компрессор при необходимости.
- Безопасная работа — предохранительный клапан сбрасывает давление при превышении его критического уровня.
- Удобное использование — производитель предусмотрел манометр для отслеживания давления сжатого воздуха.
- Термозащита — при перегреве обмоток мотора компрессор отключается для предотвращения поломки.
- Защита двигателя — воздушный фильтр предохраняет блок цилиндров от попадания посторонних частиц.
- Простая подготовка к работе — выходной быстросъемный коннектор упрощает подключение пневмоинструмента.
- Комфортная эксплуатация — резиновая опора поглощает вибрации, возникающие во время работы компрессора.
- Мобильность — благодаря транспортировочной рукоятке и колесам компрессор удобно перемещать по рабочей площадке.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Компрессор безмасляный малошумный MTX 58139, SPC 1500/24, 1500 Вт, ресивер 24 л, 260 л/мин