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Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 купить с доставкой в Москве
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Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2

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Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - фото 1
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - фото 2
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - фото 3
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - фото 4
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - фото 5
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - фото 6
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - фото 7
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
ременной
Тип смазки
масляный
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - фото 1
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - фото 2
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - фото 3
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - фото 4
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - фото 5
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - фото 6
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - фото 7
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 590 руб. 
Начислим 570 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265986
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2
35 590 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
ременной
Тип смазки
масляный
Мощность, Вт
2200
Высота, см
72
Ширина, см
42
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х0.79х0.46
Вес, кг.
54.6

Описание товара Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2

Ременной профессиональный компрессор с поршневым типом пневматического механизма и масляным типом смазки. Ременной привод увеличивает срок службы за счет повышения износоустойчивости деталей компрессора: - меньшее число оборотов по сравнению с прямым приводом. - сглаживает пиковые нагрузки на двигатель. - лучшее охлаждение двигателя, т.к. не поступает тепло от компрессора. - два мощных чугунных цилиндра и алюминиевая головка. Поршневой тип компрессора наиболее производителен среди других типов. Масляный тип смазки продлевает срок службы наиболее важной части изделия цилиндро-поршневой группы. Выключатель давления обеспечивает автоматическое включение/выключение изделия при расходе сжатого воздуха. Защита от перегрузок. Восстанавливаемый термопредохранитель. Сменный воздушный фильтр на входе защищает цилиндро-поршневую группу от абразивного износа. Два типа штуцеров «елочка» и быстросъемник ? для подключения рабочего инструмента делают изделие универсальным. Возможность замены штуцера «елочка» на любой другой штуцер с внутренней резьбой ?. Контроль давления в ресивере и на выходе при помощи двух манометров. Раздельная регулировка расхода воздуха через каждый штуцер позволяет настраивать и контролировать независимую работу двумя подключенными инструментам. Механический предохранитель клапан высокого давления. Шумозащитный пластиковый кожух. Эргономичная ручка и колеса для удобства транспортировки. Возможность подсоединения дополнительного ресивера или штуцера.



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Отзывы о товаре Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
ременной
Тип смазки
масляный
Мощность, Вт
2200
Высота, см
72
Ширина, см
42
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание
Ременной профессиональный компрессор с поршневым типом пневматического механизма и масляным типом смазки. Ременной привод увеличивает срок службы за счет повышения износоустойчивости деталей компрессора: - меньшее число оборотов по сравнению с прямым приводом. - сглаживает пиковые нагрузки на двигатель. - лучшее охлаждение двигателя, т.к. не поступает тепло от компрессора. - два мощных чугунных цилиндра и алюминиевая головка. Поршневой тип компрессора наиболее производителен среди других типов. Масляный тип смазки продлевает срок службы наиболее важной части изделия цилиндро-поршневой группы. Выключатель давления обеспечивает автоматическое включение/выключение изделия при расходе сжатого воздуха. Защита от перегрузок. Восстанавливаемый термопредохранитель. Сменный воздушный фильтр на входе защищает цилиндро-поршневую группу от абразивного износа. Два типа штуцеров «елочка» и быстросъемник ? для подключения рабочего инструмента делают изделие универсальным. Возможность замены штуцера «елочка» на любой другой штуцер с внутренней резьбой ?. Контроль давления в ресивере и на выходе при помощи двух манометров. Раздельная регулировка расхода воздуха через каждый штуцер позволяет настраивать и контролировать независимую работу двумя подключенными инструментам. Механический предохранитель клапан высокого давления. Шумозащитный пластиковый кожух. Эргономичная ручка и колеса для удобства транспортировки. Возможность подсоединения дополнительного ресивера или штуцера.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-440-100-Р-2.2 - по цене 35590 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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