Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5
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Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
Коаксиальный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 950 руб.
В наличии
Код товара: 468753
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15 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
Коаксиальный
Производительность
0
Питание электрического двигателя
220 В
Высота, см
71.5
Ширина, см
35.5
Объем ресивера, л
50
Давление, Бар
8.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х72х35
Вес, кг.
30.68
Описание товара Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5
Воздушный поршневой масляный компрессор Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 240л/мин, 50л, 8Атм, 1500Вт, 220В ЗКПМ-240-50-1.5 предназначен для выработки сжатого воздуха высокого качества. Подходит для длительной интенсивной эксплуатации. Компрессор применяется на производстве, в строительстве, при ремонте для обеспечения пневматического инструмента. У данной модели есть два выхода для подключения двух инструментов.
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Бренд
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
Коаксиальный
Производительность
0
Питание электрического двигателя
220 В
Высота, см
71.5
Ширина, см
35.5
Объем ресивера, л
50
Давление, Бар
8.1
Страна производитель
Китай
Воздушный поршневой масляный компрессор Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 240л/мин, 50л, 8Атм, 1500Вт, 220В ЗКПМ-240-50-1.5 предназначен для выработки сжатого воздуха высокого качества. Подходит для длительной интенсивной эксплуатации. Компрессор применяется на производстве, в строительстве, при ремонте для обеспечения пневматического инструмента. У данной модели есть два выхода для подключения двух инструментов.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 - этот товар вы можете купить по цене 15950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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