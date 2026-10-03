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Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5 купить с доставкой в Москве
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Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5

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Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5 - фото 6
Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5 - фото 7
Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5 - фото 8
Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор
Тип смазки
масляный
  • Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5 - фото 1
  • Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5 - фото 2
  • Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5 - фото 3
  • Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5 - фото 4
  • Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5 - фото 5
  • Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5 - фото 6
  • Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5 - фото 7
  • Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5 - фото 8
  • Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 440 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 95907
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5
13 440 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор
Тип смазки
масляный
Мощность, Вт
1500
Высота, см
25
Ширина, см
57
Объем ресивера, л
24
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х63х29
Вес, кг.
23

Описание товара Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5

поршневой, производительность - 240 л/мин., работает от сети 220 В



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Отзывы о товаре Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор
Тип смазки
масляный
Мощность, Вт
1500
Высота, см
25
Ширина, см
57
Объем ресивера, л
24
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
поршневой, производительность - 240 л/мин., работает от сети 220 В


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор Зубр ЗКПМ-240-24-1.5 - по цене 13440 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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