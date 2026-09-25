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Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный купить с доставкой в Москве
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Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный

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Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный - фото 1
Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный - фото 2
Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный - фото 3
Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный - фото 4
Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный - фото 1
  • Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный - фото 2
  • Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный - фото 3
  • Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный - фото 4
  • Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 730 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745421
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный
13 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х61х37
Вес, кг.
33

Описание товара Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный

Масляный поршневой компрессор MTX мощностью 2200 Вт подходит для задач, где важны стабильная подача воздуха и рабочее давление до 10 бар. Производительность 350 л/мин помогает эффективно справляться с различными пневматическими работами, а ресивер объёмом 50 л обеспечивает запас сжатого воздуха и делает работу более плавной. Компрессор работает от электросети, поэтому удобен для использования в мастерской, гараже и других местах с доступом к питанию. Масляный тип смазки рассчитан на регулярную эксплуатацию, а поршневая конструкция сочетает практичность и функциональность для широкого спектра задач.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный поршневой компрессор MTX мощностью 2200 Вт подходит для задач, где важны стабильная подача воздуха и рабочее давление до 10 бар. Производительность 350 л/мин помогает эффективно справляться с различными пневматическими работами, а ресивер объёмом 50 л обеспечивает запас сжатого воздуха и делает работу более плавной. Компрессор работает от электросети, поэтому удобен для использования в мастерской, гараже и других местах с доступом к питанию. Масляный тип смазки рассчитан на регулярную эксплуатацию, а поршневая конструкция сочетает практичность и функциональность для широкого спектра задач.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный MTX 58024, КК-2200/50, 2,2 кВт, 350 л/мин, 50 л, прямой привод, масляный - данный товар вы можете купить по цене 13730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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