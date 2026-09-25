Масляный компрессор ЗУБР КПМ-320-50, 2200 Вт, 320 л/мин, 50 л
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 620 руб.
В наличии
Код товара: 741706
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
16 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
2200
Высота, см
0
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
0
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х73х36
Вес, кг.
46
Описание товара Масляный компрессор ЗУБР КПМ-320-50, 2200 Вт, 320 л/мин, 50 л
Масляный компрессор ЗУБР — мощный помощник для серьёзных задач. Благодаря высокой производительности 320 л/мин и большому ресиверу на 50 литров легко справится с интенсивной работой, обеспечит стабильную подачу воздуха для пневмоинструмента, покраски и других задач. Давление 8 бар подходит для большинства профессиональных применений. Прямой коаксильный привод увеличивает надёжность и упрощает обслуживание. Модель весит 42 кг — это ощущается как весомое, устойчивое устройство, готовое к длительной эксплуатации. 4-тактный двигатель работает от аккумулятора, открывая больше свободы в выборе места работы, независимо от наличия розетки.
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Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
2200
Высота, см
0
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
0
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Развернуть
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Масляный компрессор ЗУБР — мощный помощник для серьёзных задач. Благодаря высокой производительности 320 л/мин и большому ресиверу на 50 литров легко справится с интенсивной работой, обеспечит стабильную подачу воздуха для пневмоинструмента, покраски и других задач. Давление 8 бар подходит для большинства профессиональных применений. Прямой коаксильный привод увеличивает надёжность и упрощает обслуживание. Модель весит 42 кг — это ощущается как весомое, устойчивое устройство, готовое к длительной эксплуатации. 4-тактный двигатель работает от аккумулятора, открывая больше свободы в выборе места работы, независимо от наличия розетки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Масляный компрессор ЗУБР КПМ-320-50, 2200 Вт, 320 л/мин, 50 л – стоимость товара 16620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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