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Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны купить с доставкой в Москве
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Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны

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Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны - фото 1
Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны - фото 1
  • Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745427
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.76х0.41
Вес, кг.
71.7

Описание товара Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны

Масляный компрессор СИБРТЕХ с поршневым ременным приводом рассчитан на стабильную работу при производительности 350 л/мин и максимальном давлении 10 бар. Электрический двигатель мощностью 2200 Вт питается от сети, поэтому компрессор удобно использовать там, где требуется постоянный источник сжатого воздуха. Ресивер объёмом 100 л помогает поддерживать запас воздуха для продолжительной работы. Одноступенчатая конструкция и масляный тип смазки делают модель практичным решением для задач, где важны производительность и рабочее давление. Вес компрессора — 54 кг.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный компрессор СИБРТЕХ с поршневым ременным приводом рассчитан на стабильную работу при производительности 350 л/мин и максимальном давлении 10 бар. Электрический двигатель мощностью 2200 Вт питается от сети, поэтому компрессор удобно использовать там, где требуется постоянный источник сжатого воздуха. Ресивер объёмом 100 л помогает поддерживать запас воздуха для продолжительной работы. Одноступенчатая конструкция и масляный тип смазки делают модель практичным решением для задач, где важны производительность и рабочее давление. Вес компрессора — 54 кг.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Компрессор воздушный СИБРТЕХ 58042, КР-2200/100, 2,2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляны - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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