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Компрессор воздушный DENZEL 58079, DKV2200/100,Х-PRO 2.2 кВт, 400 л/мин, 100л купить с доставкой в Москве
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Компрессор воздушный DENZEL 58079, DKV2200/100,Х-PRO 2.2 кВт, 400 л/мин, 100л

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Компрессор воздушный DENZEL 58079, DKV2200/100,Х-PRO 2.2 кВт, 400 л/мин, 100л - фото 1
Компрессор воздушный DENZEL 58079, DKV2200/100,Х-PRO 2.2 кВт, 400 л/мин, 100л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный DENZEL 58079, DKV2200/100,Х-PRO 2.2 кВт, 400 л/мин, 100л - фото 1
  • Компрессор воздушный DENZEL 58079, DKV2200/100,Х-PRO 2.2 кВт, 400 л/мин, 100л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 150 руб. 
Начислим 371 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745435
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компрессор воздушный DENZEL 58079, DKV2200/100,Х-PRO 2.2 кВт, 400 л/мин, 100л
23 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.81х0.39
Вес, кг.
55.5

Описание товара Компрессор воздушный DENZEL 58079, DKV2200/100,Х-PRO 2.2 кВт, 400 л/мин, 100л

Компрессор DENZEL — масляная поршневая модель с ременным приводом для стабильной работы от электрической сети. Производительность 400 л/мин и максимальное давление 10 бар позволяют эффективно справляться с широким спектром задач, где требуется подача сжатого воздуха. Ресивер объёмом 100 литров создаёт хороший запас воздуха и помогает поддерживать ровную работу оборудования. Практичное решение для мастерской, гаража и рабочих задач, требующих производительного компрессора с вместительным ресивером.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный DENZEL 58079, DKV2200/100,Х-PRO 2.2 кВт, 400 л/мин, 100л




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2200
Высота, см
0
Количество цилиндров
2
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор DENZEL — масляная поршневая модель с ременным приводом для стабильной работы от электрической сети. Производительность 400 л/мин и максимальное давление 10 бар позволяют эффективно справляться с широким спектром задач, где требуется подача сжатого воздуха. Ресивер объёмом 100 литров создаёт хороший запас воздуха и помогает поддерживать ровную работу оборудования. Практичное решение для мастерской, гаража и рабочих задач, требующих производительного компрессора с вместительным ресивером.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный DENZEL 58079, DKV2200/100,Х-PRO 2.2 кВт, 400 л/мин, 100л - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 23150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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